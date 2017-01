Tipp: Jetzt Karten für die besten Events sichern! Im neuen NÖN.at/ticketshop.

Dienstag, 31. Jänner

Krems. Koronarturn-Stunde, 17-18 Uhr (Franz Witkowitz, Tel. 0699/115 24155), Bechterew-Heilgymnastikstunde, 18-19 Uhr (Franz Karl, Tel. 02732/77355), Landesklinikum Krems, Therapie-Trainingsraum der Physikalischen Abteilung.

Mautern. Mutter-Kind-Runde, Pfarrheim, 9-11 Uhr.

Mittwoch, 1. Februar

Dross. Offenes Treffen von Eltern mit Kindern bis etwa drei Jahre zum „Mini-Frühstück“ im Gemeindesaal, ab 9.30 Uhr.

Etsdorf. Mutter-Eltern-Beratung, Untere Marktstraße 14, ab 14 Uhr.

Langenlois. KBW: Vortrag und Präsentation über das Projekt „Lady Lomin“ im Südsudan, Pfarrsaal, 19 Uhr.

Mühldorf. Tag der Bäuerin im Gasthof Weißes Rössl, ab 9 Uhr.

Stein. Lesung und Filmgespräch mit Regisseur Houchang Allahyari zum Dokumentarfilm „Die Liebenden von Balutschistan“ im Kino im Kesselhaus, 18 Uhr.

Donnerstag, 2. Februar

Krems. Eltern-Kind-Runde im Pfarrhof Krems-St. Veit, 15 Uhr.

Krems. Fackel-Wanderung zu Maria Lichtmess auf die Schwarzalm, Treffpunkt 18.30 Uhr Schießstattgasse/Schützenverein. Info: 0676/40 41 945.

Krems. Texte, Saxophon-Musik und Licht-Kunstwerke, gestaltet von Schülern des BORG Krems, Heinemann straße 12, Festsaal, 18 Uhr.

Stein. „Cinezone“ im Kino im Kesselhaus, Konzert der Band „Grant“ im Anschluss an den Film „Die Blumen von gestern“, Filmbeginn: 19 Uhr.

Freitag, 3. Februar

Grafenwörth. Erste-Hilfe-Kurs im FF-Haus Grafenwörth.

Krems. Bauernmarkt am Dreifaltigkeitsplatz, 8-12 Uhr.

Langenlois. Faschingsnachmittag der katholischen Frauenbewegung im Pfarrsaal, ab 14 Uhr.

Theiß. EU XXL-Kino „Er ist wieder da“ im Info-Center des EVN-Kraftwerkes, 19.30 Uhr.

Wolfshoferamt. Vortrag „Gesundheit liegt in deiner Hand“, Event-Wirtshaus Staar, 19-20.30 Uhr.

Samstag, 4. Februar

Gföhl. Wochenmarkt am Hauptplatz, ab 8 Uhr.

Imbach. Bauernmarkt im Presshaus, ab 9 Uhr.

Krems. Kinderfaschingsfest „Das behinderte Kind“ in der Pfarre St. Paul, ab 14 Uhr.

Maria Laach. Bauernmarkt im Kerblerhaus, 9-14 Uhr.

Theiß. EU XXL-Kino „Er ist wieder da“ im Info-Center des EVN-Kraftwerkes, 19.30 Uhr.

Dienstag, 7. Februar

Krems. Koronarturn-Stunde, 17-18 Uhr (Franz Witkowitz, Tel. 0699/115 24155), Bechterew-Heilgymnastikstunde, 18-19 Uhr (Franz Karl, Tel. 02732/77355), Landesklinikum Krems, Therapie-Trainingsraum der Physikalischen Abteilung.

Mautern. Mutter-Kind-Runde, Pfarrheim, 9-11 Uhr.

Paudorf. LILITH-Frauenberatung, Gemeindeamt, 14-16 Uhr.

Mittwoch, 8. Februar

Etsdorf. Kleinkindertreff im Tennishaus, 8.30-11 Uhr.

Freitag, 10. Februar

Krems. Bauernmarkt am Dreifaltigkeitsplatz, 8-12 Uhr.

Samstag, 11. Februar

Gföhl. Wochenmarkt am Hauptplatz, ab 8 Uhr.

Imbach. Bauernmarkt im Presshaus, ab 9 Uhr.

Krems. Gesellschafts-Schnapsen am Pulverturm (Kegelbahnen), ab 13 Uhr. Anmeldung: 0676/70 44 621.

Langenlois. Praxisseminar: Obstbaumschnitt - Erhaltung und Verjüngung, Weinschenke zum alten Backkaus, Au-straße 3, 9-16 Uhr. Anmeldung unter 02734/2554.

Maria Laach. Bauernmarkt im Kerblerhaus, 9-14 Uhr.

Maria Laach. Single-Party jeden 2. Samstag im Monat, Dorfwirtshaus Lagler, 20 Uhr.

Mühldorf. Bauernmarkt im Café Stummvoll, 9-12 Uhr.

Senftenberg. Musikantenstammtisch beim Schlapf’n Wirt, Gasthaus Brau, 18 Uhr.

Sonntag, 12. Februar

Lichtenau. Die dem Museum angeschlossene Leihbücherei ist von 10 bis 12 Uhr zugänglich.

Theiß. Kindermaskenball im Kraftwerk Theiß, 14-18 Uhr.

Montag, 13. Februar

Gföhl. Gesundheitsgymnastik (10 Einheiten) für Personen jeden Alters im Begegnungszentrum, 18-19 Uhr. Anmeldung: 02716/6401.

Dienstag, 14. Februar

Gföhl. Pfarrseniorenrunde, Pfarrheim, 14 Uhr.

Gföhl. Eltern-Kind-Turnen Turnsaal Volksschule, (10 Einheiten), 15.45-16.45 Uhr. Anmeldung: 02716/6401.

Gföhl. Geräteturnen, Spiel und Spaß für Volksschulkinder im Turnsaal der Volksschule, 17-18 Uhr. Anmeldung: 02716/6401.

Gföhl. Bodyforming (10 Einheiten) mit Fitnesstrainerin Renate Schiegl, Begegnungszentrum, 19.30-20.30 Uhr. Anmeldung: 02716/6401.

Krems. Koronarturn-Stunde, 17-18 Uhr (Franz Witkowitz, Tel. 0699/115 24155), Bechterew-Heilgymnastikstunde, 18-19 Uhr (Franz Karl, Tel. 02732/77355), Landesklinikum Krems, Therapie-Trainingsraum der Physikalischen Abteilung.

Mautern. Mutter-Kind-Runde, Pfarrheim, 9-11 Uhr.

Mittwoch, 15. Februar

Gföhl. Englisch für Personen mit leichten Vorkenntnissen, Begegnungszentrum, 18.30-19.30 Uhr. Anmeldung: 02716/6401.

Gföhl. Yoga im Begegnungszentrum (12 Einheiten), 19-20.30 Uhr. Anmeldung: 02716/6401.

Gföhl. Englisch für Fortgeschrittene, Begegnungszentrum, 19.45-20.45 Uhr. Anmeldung: 02716/6401.

Lichtenau. Smovey-Stunde, Turnsaal Volksschule, 18 Uhr.

Donnerstag, 16. Februar

Schiltern. Grüne Filmwerkstatt: „Madam Maquerite“, Heuriger Mayerei, 19.30 Uhr.

Freitag, 17. Februar

Gföhl. 1. Tagesfahrt der Gföhler Senioren zur Seniorenmesse im VAZ St. Pölten, Abfahrt 8.15 Uhr vom Hauptplatz.

Krems. Bauernmarkt am Dreifaltigkeitsplatz, 8-12 Uhr.

Langenlois. Reiner Tiefenbaher & Taner Türker: „Bombenstimmung im Hamsterrad“, Arkadensaal, Rudolfstraße 1, 19.30 Uhr.

Mautern. Klaus Eckel – Zuerst die gute Nachricht“, Römerhalle, 20 Uhr.

Paudorf. Kabarett „Flo und Wisch“ mit „Ameriga“ im Hellerhof, 19 Uhr.

Stein. Jazzkonzert „Snickerifabrik“, That’s Jazz, Salzstadl, Steiner Donaulände 32, 20 Uhr.

Samstag, 18. Februar

Gföhl. Wochenmarkt am Hauptplatz, ab 8 Uhr.

Grafenegg. „The 12 Tenors“ im Schloss Grafenegg, Beginn 19.30 Uhr.

Hofarnsdorf. Blutspenden in der Volksschule Rossatz-Arnsdorf, 14-17.30 Uhr.

Imbach. Bauernmarkt im Presshaus, ab 9 Uhr.

Imbach. Gemütlicher Nachmittag des Pensionistenverbandes, Bauernmarkthalle, 14 Uhr.

Mautern. KISI-Clubstunde, im Pfarrheim, 10-12 Uhr.

Maria Laach. Bauernmarkt im Kerblerhaus, 9-14 Uhr.

Rohrendorf. Kinderfasching in der Weinlandhalle, ab 14 Uhr.

Theiß. Faschingskränzchen mit Oldies, Schlagern und Evergreens, EVN Kraftwerk, ab 19 Uhr.

Sonntag, 19. Februar

Gföhl. Kleintiermarkt im Gasthaus Haslinger, 8-11.30 Uhr.

Gföhl. Gospelkonzert in der Pfarrkirche, 17 Uhr.

Lichtenau. Blutspendeaktion in der Volksschule – Turnsaal, von 8.30-12 und 13-14.30 Uhr.

Theiß. Faschingsumzug von der Oberen Hauptstraße 43 (Ortsanfang Theiß von Altweidling kommend) bis zum FF-Haus in Theiß, 14 Uhr.

Montag, 20. Februar

Krems. WIFI-Impulsvortrag über „Mentale Stärke“, Bezirksstelle Krems, 19 bis 21 Uhr.

Dienstag, 21. Februar

Krems. Koronarturn-Stunde, 17-18 Uhr (Franz Witkowitz, Tel. 0699/115 24155), Bechterew-Heilgymnastikstunde, 18-19 Uhr (Franz Karl, Tel. 02732/77355), Landesklinikum Krems, Therapie-Trainingsraum der Physikalischen Abteilung.

Mautern. Mutter-Kind-Runde, Pfarrheim, 9-11 Uhr.

Mautern. Total Spezial – The Best of Gerry Seidl, Römerhalle, 19.30 Uhr.

Paudorf. LILITH-Frauenberatung, Gemeindeamt, 14-16 Uhr.

Rossatz. Kindermaskenball der SPÖ im Hotel-Gasthof Rossatz 8, 14.30 Uhr.

Mittwoch, 22. Februar

Allentsgschwendt. Vortrag: „Quer durch den Gemüsegarten – Hochbeet Teil 2“. „Alte Schule“, 19 Uhr.

Etsdorf. Kleinkindertreff im Tennishaus, Schulweg 1, 8.30-11 Uhr.

Donnerstag, 23. Februar

Lichtenau. Eltern-Kind-Turnen, Volksschule, 16-17 Uhr. Info und Anmeldung: 0664/ 1414894.

Lichtenau. Kunterbuntes Kinderturnen (6-12 Jahre), Volksschule, 17-18 Uhr. Info und Anmeldung: 0664/ 1414894.

Maria Laach. „Aufg‘spielt“ beim Harmonikawirt, Dorfwirtshaus Fam. Lagler, 19 Uhr.

Senftenberg. Sautanz beim Schlapf‘n Wirt, Gasthaus Braun, 18 Uhr.

Freitag, 24. Februar

Gföhl. Seniorennachmittag, Gasthaus Haslinger, Info-Nachmittag zum Thema: „Sicherheit, Schutz und Vorsorge“, 15 Uhr.

Gföhl. „Narrisch Guat“ des Musikvereines Gföhl, Gasthaus Braun und im Stadtsaal, 19 Uhr.

Krems. Bauernmarkt am Dreifaltigkeitsplatz, 8-12 Uhr.

Samstag, 25. Februar

Gföhl. Wochenmarkt am Hauptplatz, ab 8 Uhr.

Gföhl. „Narrisch Guat“ des Musikvereines Gföhl, Gasthaus Braun und im Stadtsaal, 19 Uhr.

Imbach. Bauernmarkt im Presshaus, ab 9 Uhr.

Mautern. Faschingsumzug, Aufstellung Austraße 13.30 Uhr, Abmarsch durchs Stadtgebiet 14 Uhr, anschließend Faschingsausklang in der Römerhalle.

Maria Laach. Bauernmarkt im Kerblerhaus, 9-14 Uhr.

Mühldorf. Bauernmarkt im Café Stummvoll, 9-12 Uhr.

Paudorf. Faschingsumzug ab 14 Uhr.

Zöbing. Faschingsumzug, Marktplatz, ab 14 Uhr.