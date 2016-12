Dienstag, 20. Dezember

Krems. Koronarturn-Stunde, 17-18 Uhr (Franz Witkowitz, Tel. 0699/115 24155), Bechterew-Heilgymnastikstunde, 18-19 Uhr (Franz Karl, Tel. 02732/77355), Landesklinikum Krems, Therapie-Trainingsraum der Physikalischen Abteilung.

Mautern. Mutter-Kind-Runde, Pfarrheim, 9-11 Uhr.

Donnerst., 22. Dezember

Gföhl. Konzert der Musikschule, Gasthaus Braun, 18 Uhr.

Lichtenau. Mutter-Elternberatung im Sitzungssaal der Gemeinde Lichtenau, 14-15 Uhr.

Freitag, 23. Dezember

Krems. Bauernmarkt am Dreifaltigkeitsplatz, 8-12 Uhr.

Krems. Blutspenden im Bus beim OBI-Markt, Gewerbepark Ost, 9-12 und 13-15.30 Uhr.

Dienstag, 27. Dezember

Paudorf. LILITH-Frauenberatung, Gemeindeamt, 14-16 Uhr.

Mittwoch, 28. Dezember

Senftenberg. „Villacher Fasching“ des Seniorenbundes, mit Manfred Tisal, 18 Uhr.

Donnerst., 29. Dezember

Loitzendorf. Gemeinsames Musizieren im Dorfstadel bei Familie Lagler, 19 Uhr.

Freitag, 30. Dezember

Etsdorf. Blutspenden im Bus beim Feuerwehrhaus, 13-19 Uhr.

Lichtenau. Zankerlschnapsen des Sportvereins im Gasthaus Pemmer, 19 Uhr.

Samstag, 31. Jänner

Arnsdorf. Silvesterlauf ausgehend vom Sportplatz, ab 10 Uhr.

Grafenwörth. Silvestertanz im Haus der Musik, 19 Uhr. Tischreservierung am Gemeindeamt.

Dienstag, 3. Jänner

Mühldorf. Blutspenden im Dorfgemeinschaftshaus, 17-20 Uhr.

Freitag, 6. Jänner

Priel. Glühweintrinken der FF Priel am Dorfplatz, ab 15 Uhr.

Stein. Musikstammtisch im Salzstadl, Steiner Donaulände 32, 20 Uhr.

ADVENTVERANSTALTUNGEN

DIENSTAG, 20. DEZEMBER

Rohrendorf. Weihnachtsfeier der Senioren in der Weinlandhalle, 15 Uhr.

Rehberg. Glühweinstand „Tag der Haube“. 15-21 Uhr. Originelle Kopfbedeckung – gratis Glühwein!

Schiltern. Kittenbergers Adventzauber im Garten ab 11 Uhr, Programm unter www.kittenberger.at.

Mittwoch, 21. Dezember

Arnsdorf. Waldweihnacht der Pfarre Arnsdorf, Treffpunkt Brunnenplatz in Mit-terarnsdorf, 18 Uhr.

Hofarnsdorf. Wintersonnwend des Musikvereins, an der Donaulände in Hofarnsdorf, ab 17 Uhr.

DONNERSTAG, 22. DEZ.

Gföhl. Kindergottesdienst im Advent, Pfarrheim, 16.30 Uhr.

Kamp. Adventfensterwanderung, 17 Uhr, FF-Haus.

Krems. Rorateandacht in der Pfarrkirche St. Veit, 6 Uhr, anschließend gemeinsames Frühstück.

Krems. Kindermusical „Komm lass uns träumen – Weihnachten wie damals“, Pfarrsaal St. Veit, 17.30 Uhr.

Krems. Weihnachtsfeiertage bei der Freiwilligen Feuerwehr, FF-Haus, ab 17 Uhr.

Langenlois. Weihnachtsfeier des Seniorenrings im Gasthaus Fiakerwirt, 16 Uhr.

Lerchenfeld. Roratemesse, 6 Uhr, anschließend gemeinsames Frühstück.

Schiltern. Kittenbergers Adventzauber im Garten ab 11 Uhr, Programm unter www.kittenberger.at.

FREITAG, 23. DEZEMBER

Bergern. Glühweintreff des Verschönerungsvereins Oberbergern, Dorfstadel, ab 17 Uhr.

Dürnstein. Wintersonnwend am Fuß des Loibenberg, ab 16 Uhr.

Gföhl. Roratemesse in der Pfarrkirche, 6 Uhr.

Kammern. Kammerner Ad-ventweg, 18 Uhr.

Krems. Weihnachtscircus – Adriano, Wiese beim Hofer Markt Krems/Stein, 15 Uhr. Reservierung: 0681/811 35 279.

Krems. Weihnachtsfeiertage bei der Freiwilligen Feuerwehr, FF-Haus, ab 15 Uhr.

Langenlois. Adventfeier in der Kapelle Haindorf, 19 Uhr.

Lengenfeld. Glühweinstand des USC Lengenfeld, am Hemann Halm Sportplatz, 17 Uhr.

Plank. Glühweinstand der Feuerwehr, im Park neben Trafik Labner, ab 18 Uhr.

Schönberg. Glühwein der Eisstockschützen beim Vereinshaus, ab 17 Uhr.

St. Leonhard. Bergtreff happy x-mas im Museums Cafe, ab 18 Uhr.

Stratzing. Roratemesse in der Pfarrkirche, 6 Uhr, anschließend Frühstück.

SAMSTAG, 24. DEZEMBER

Bergern. Kinderbetreuung im Feuerwehrhaus Schenkenbrunn, 9-12 Uhr; Kinderbetreuung der Dorferneuerung Geyersberg-Nesselstauden im Feuerwehrhaus, 10-12 Uhr; Hirtenspiel für Kinder in der Pfarrkirche Unterbergern, 15.30 Uhr.

Feuersbrunn. 20 Uhr Christmette, vorher Turmblasen.

Gföhl. Friedenslicht in Meisling, FF-Haus, 13-15 Uhr, Kindermette in der Pfarrkirche, 16.30 Uhr, Christmette, 22 Uhr, Turmblasen, 23 Uhr.

Gföhl. Friedenslicht im Gildeheim, Wurfenthalstraße 19, von 10 bis 17 Uhr.

Gobelsburg. Christmette um 22 Uhr.

Grafenwörth. 22 Uhr Christmette, vorher Turmblasen.

Grainbrunn. Christmette um 22 Uhr.

Krems. Weihnachtsfeiertage bei der FF, Feuerwehrhaus, ab 8 Uhr.

Krems. Der zauberhafte Weihnachtsmann Hans beim Indoor Spielplatz, Österreichhalle 2, 10-15 Uhr.

Krems. Christkind on Ice, Kunsteisbahn, 11 Uhr.

Krems. Weihnachtscircus – Adriano, Wiese beim Hofer Markt Krems/Stein, 14 Uhr. Reservierung: 0681/811 35 279.

Krems. Kinderführung mit Ritter Bertl, Gozzoburg, 11 und 13 Uhr.

Krems. Weihnachtliche Bläser – Friedhof Krems: 16.15 Uhr, Friedhof Stein: 17 Uhr, Piaristenturm: 23.30 Uhr.

Langenlois. Verteilung des Friedenslichtes im Pfadfinderheim, 8.30-12 Uhr; Kleinkinder-Weihnachtsandacht, 16 Uhr, Christmette um 22 Uhr in der Pfarrkirche.

Lichtenau. Kindernachmittag in der Volksschule, betreut von der Landjugend, keine Anmeldung, 13-16 Uhr.

Maria Langegg. Weihnachtsliederblasen, Dunkelsteiner Blasmusik, 21.30 Uhr.

Mautern. Krippenandacht in der Kapelle Baumgarten, 15 Uhr; Krippenandacht in der Pfarrkirche Mautern, 16 Uhr, Christmette in der Pfarrkirche, 22 Uhr.

Moritzreith. Turmblasen um 21.45 Uhr.

Rohrendorf . Friedenslicht des Kulturforums Neustift in der Marienkapelle, 14-17 Uhr.

Schiltern. Christmette um 21.30 Uhr.

Schönberg. Glühwein beim Feuerwehrhaus, ab 10 Uhr.

St. Leonhard. Adventstand der Musikkapelle am Kirchenplatz, verschiedene Kleingruppen sorgen nach der heiligen Messe für weihnachtliche Stimmung.

Theiß. Friedenslicht in den Pfarren Theiß und Brunn im Felde, jeweils ab 13 Uhr.

Wolfshoferamt. Friedenslicht, Feuerwehrhaus, 9-13 Uhr.

Zöbing . Weihnachtskindergarten in der Festhalle, 13.30-16.30 Uhr; Christmette um 21.30 Uhr.