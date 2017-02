Tipp: Jetzt Karten für die besten Events sichern! Im neuen NÖN.at/ticketshop.

Dienstag, 7. Februar

Krems. Koronarturn-Stunde, 17-18 Uhr (Franz Witkowitz, Tel. 0699/115 24155), Bechterew-Heilgymnastikstunde, 18-19 Uhr (Franz Karl, Tel. 02732/77355), Landesklinikum Krems, Therapie-Trainingsraum der Physikalischen Abteilung.

Mautern. Mutter-Kind-Runde, Pfarrheim, 9-11 Uhr.

Paudorf. LILITH-Frauenberatung, Gemeindeamt, 14-16 Uhr.

Mittwoch, 8. Februar

Etsdorf. Kleinkindertreff im Tennishaus, 8.30-11 Uhr.

Donnerstag, 9. Februar

Krems. Seniorenfasching in der Pfarre St. Paul, 14 Uhr.

Freitag, 10. Februar

Krems. Bauernmarkt am Dreifaltigkeitsplatz, 8-12 Uhr.

Langenlois. Musi-Stammtisch beim Heurigen „Baumgartner Höhe“, ab 19 Uhr.

Samstag, 11. Februar

Gföhl. Wochenmarkt am Hauptplatz, ab 8 Uhr.

Imbach. Bauernmarkt im Presshaus, ab 9 Uhr.

Krems. Gesellschafts-Schnapsen am Pulverturm (Kegelbahnen), ab 13 Uhr. Anmeldung: 0676/70 44 621.

Langenlois. Praxisseminar: Obstbaumschnitt - Erhaltung und Verjüngung, Weinschenke zum alten Backkaus, Au-straße 3, 9-16 Uhr. Anmeldung unter 02734/2554.

Maria Laach. Bauernmarkt im Kerblerhaus, 9-14 Uhr.

Maria Laach. Kulturnachmittag (Multivisionsvortrag) mit den Alpenvereinsmitgliedern Erika und Gerhard Pfriemer am Jauerling im Naturparkhaus, ab 15 Uhr.

Maria Laach. Single-Party jeden 2. Samstag im Monat, Dorfwirtshaus Lagler, 20 Uhr.

Mühldorf. Bauernmarkt im Café Stummvoll, 9-12 Uhr.

Senftenberg. Musikantenstammtisch beim Schlapf’n Wirt, Gasthaus Brau, 18 Uhr.

Sonntag, 12. Februar

Lichtenau. Die dem Museum angeschlossene Leihbücherei ist von 10 bis 12 Uhr zugänglich.

Theiß. Kindermaskenball im Kraftwerk Theiß, 14-18 Uhr.

Montag, 13. Februar

Gföhl. Gesundheitsgymnastik (10 Einheiten) für Personen jeden Alters im Begegnungszentrum, 18-19 Uhr. Anmeldung: 02716/6401.

Dienstag, 14. Februar

Gföhl. Pfarrseniorenrunde, Pfarrheim, 14 Uhr.

Gföhl. Eltern-Kind-Turnen Turnsaal Volksschule, (10 Einheiten), 15.45-16.45 Uhr. Anmeldung: 02716/6401.

Gföhl. Geräteturnen, Spiel und Spaß für Volksschulkinder im Turnsaal der Volksschule, 17-18 Uhr. Anmeldung: 02716/6401.

Gföhl. Bodyforming (10 Einheiten) mit Fitnesstrainerin Renate Schiegl, Begegnungszentrum, 19.30-20.30 Uhr. Anmeldung: 02716/6401.

Krems. Koronarturn-Stunde, 17-18 Uhr (Franz Witkowitz, Tel. 0699/115 24155), Bechterew-Heilgymnastikstunde, 18-19 Uhr (Franz Karl, Tel. 02732/77355), Landesklinikum Krems, Therapie-Trainingsraum der Physikalischen Abteilung.

Mautern. Mutter-Kind-Runde, Pfarrheim, 9-11 Uhr.

Mittwoch, 15. Februar

Gföhl. Englisch für Personen mit leichten Vorkenntnissen, Begegnungszentrum, 18.30-19.30 Uhr. Anmeldung: 02716/6401.

Gföhl. Yoga im Begegnungszentrum (12 Einheiten), 19-20.30 Uhr. Anmeldung: 02716/6401.

Gföhl. Englisch für Fortgeschrittene, Begegnungszentrum, 19.45-20.45 Uhr. Anmeldung: 02716/6401.

Langenlois. Blutspenden im Rot-Kreuz-Haus, 16 bis 20 Uhr

Lichtenau. Smovey-Stunde, Turnsaal Volksschule, 18 Uhr.

Nöhagen. ABS-Cafe im Kindergarten, um 14 Uhr.

Donnerstag, 16. Februar

Feuersbrunn. Faschingsnachmittag der Senioren Feuersbrunn-Wagram-Jettsdorf im Gasthaus Bauer, 14 Uhr.

Krems. Konzert für Gottfried Katzenschlager anlässlich seines 80. Geburtstags, Konzertsaal der Musikschule, Hafnerplatz, 19.30 Uhr.

Schiltern. Grüne Filmwerkstatt: „Madam Maquerite“, in der Mayerei, 19.30 Uhr.

Spitz. Grundkurs in Erster Hilfe in der Rot-Kreuz-Ortsstelle, 18 Uhr. Anmeldung und Infos bei Eva Maria Gritsch, 0676/ 5348742, oder Bernhard Müller, 0676/73483054.

Freitag, 17. Februar

Gföhl. 1. Tagesfahrt der Gföhler Senioren zur Seniorenmesse im VAZ St. Pölten, Abfahrt 8.15 Uhr vom Hauptplatz.

Krems. Bauernmarkt am Dreifaltigkeitsplatz, 8-12 Uhr.

Krems. Vernissage „Traumtypen“ mit Karikaturen von Wolfgang Peranek, Volkshaus Lerchenfeld, Hofrat-Erben-Straße 3, 19 Uhr.

Langenlois. Reiner Tiefenbaher & Taner Türker: „Bombenstimmung im Hamsterrad“, Arkadensaal, Rudolfstraße 1, 19.30 Uhr.

Mautern. Klaus Eckel – Zuerst die gute Nachricht“, Römerhalle, 20 Uhr.

Paudorf. Kabarett „Flo und Wisch“ mit „Ameriga“ im Hellerhof, 19 Uhr.

Spitz. Stefan Haider – Free Jazz, Stierschneider‘s Bühnenwirtshaus. Tickets unter: www.wachaubuehne.at

Stein. „Personale NÖ: Marlene Streeruwitz“ im Literaturhaus NÖ, Steiner Landstraße 3, 19 Uhr.

Stein. Jazzkonzert „Snickerifabrik“, That’s Jazz, Salzstadl, Steiner Donaulände 32, 20 Uhr.

Samstag, 18. Februar

Gföhl. Wochenmarkt am Hauptplatz, ab 8 Uhr.

Grafenegg. „The 12 Tenors“ im Schloss Grafenegg, Beginn 19.30 Uhr.

Hofarnsdorf. Blutspenden in der Volksschule Rossatz-Arnsdorf, 14-17.30 Uhr.

Imbach. Bauernmarkt im Presshaus, ab 9 Uhr.

Imbach. Gemütlicher Nachmittag des Pensionistenverbandes, Bauernmarkthalle, 14 Uhr.

Krems. Benefiz-Eishockey-Turnier am Eislaufplatz, anschließend Tanzabend, ab 18 Uhr.

Mautern. KISI-Clubstunde, im Pfarrheim, 10-12 Uhr.

Mautern. Sportclub lädt zur Faschingsparty, Schüttkasten, 20 Uhr.

Maria Laach. Bauernmarkt im Kerblerhaus, 9-14 Uhr.

Mühldorf. Humorvortrag mit dem Kabarettduo Andrea Klotz und Henri Brugat im Dorfgemeinschaftshaus, ab 20 Uhr.

Rohrendorf. Kinderfasching in der Weinlandhalle, ab 14 Uhr.

Stein. „Personale NÖ: Marlene Streeruwitz“ im Literaturhaus NÖ, Steiner Landstraße 3, 11 Uhr.

Stein. Eröffnung der Ausstellung „Linien.Balken.Flächen“ mit Malerei, Grafik und Skulpturen von Heliane Wiesauer-Reiterer, Galerie Göttlicher, Steiner Landstraße 88, 18 Uhr.

Theiß. Faschingskränzchen mit Oldies, Schlagern und Evergreens, EVN Kraftwerk, ab 19 Uhr.

Sonntag, 19. Februar

Bergern. Kinderfasching mit Zaubershow in der Sporthalle Oberbergern, ab 14 Uhr.

Gföhl. Kleintiermarkt im Gasthaus Haslinger, 8-11.30 Uhr.

Gföhl. Gospelkonzert in der Pfarrkirche, 17 Uhr.

Lichtenau. Blutspendeaktion in der Volksschule – Turnsaal, von 8.30-12 und 13-14.30 Uhr.

Theiß. Faschingsumzug von der Oberen Hauptstraße 43 (Ortsanfang Theiß von Altweidling kommend) bis zum FF-Haus in Theiß, 14 Uhr.

Montag, 20. Februar

Etsdorf. Erste-Hilfe-Kurs für Kindernotfälle an zwei Abenden. Info und Anmeldung: 0664/883 555 66.

Krems. WIFI-Impulsvortrag über „Mentale Stärke“, Bezirksstelle Krems, 19 bis 21 Uhr.

Schönberg. Kindergarten-Einschreibung für das Kindergartenjahr 2017/18, von 12 bis 15.30 Uhr.

Dienstag, 21. Februar

Krems. Koronarturn-Stunde, 17-18 Uhr (Franz Witkowitz, Tel. 0699/115 24155), Bechterew-Heilgymnastikstunde, 18-19 Uhr (Franz Karl, Tel. 02732/77355), Landesklinikum Krems, Therapie-Trainingsraum der Physikalischen Abteilung.

Mautern. Mutter-Kind-Runde, Pfarrheim, 9-11 Uhr.

Mautern. Total Spezial – The Best of Gerry Seidl, Römerhalle, 19.30 Uhr.

Paudorf. LILITH-Frauenberatung, Gemeindeamt, 14-16 Uhr.

Rossatz. Kindermaskenball der SPÖ im Hotel-Gasthof Rossatz 8, 14.30 Uhr.

Stein. Eröffnung der Wohnzimmer-Ausstellung „Privacy or Publicity“ zum Architektur-Kunstprojekt von Linda Stagni, Studio 25, Steiner Landstraße 3 (Dachgeschoß), 10 Uhr. Um 18 Uhr Vortrag und Get-together.

Mittwoch, 22. Februar

Allentsgschwendt. Vortrag: „Quer durch den Gemüsegarten – Hochbeet Teil 2“. „Alte Schule“, 19 Uhr.

Etsdorf. Kleinkindertreff im Tennishaus, Schulweg 1, 8.30-11 Uhr.

Donnerstag, 23. Februar

Lichtenau. Eltern-Kind-Turnen, Volksschule, 16-17 Uhr. Info und Anmeldung: 0664/ 1414894.

Lichtenau. Kunterbuntes Kinderturnen (6-12 Jahre), Volksschule, 17-18 Uhr. Info und Anmeldung: 0664/ 1414894.

Maria Laach. „Aufg‘spielt“ beim Harmonikawirt, Dorfwirtshaus Fam. Lagler, 19 Uhr.

Senftenberg. Sautanz beim Schlapf‘n Wirt, Gasthaus Braun, 18 Uhr.

Freitag, 24. Februar

Gföhl. Seniorennachmittag, Gasthaus Haslinger, Info-Nachmittag zum Thema: „Sicherheit, Schutz und Vorsorge“, 15 Uhr.

Gföhl. „Narrisch Guat“ des Musikvereines Gföhl, Gasthaus Braun und im Stadtsaal, 19 Uhr.

Krems. Bauernmarkt am Dreifaltigkeitsplatz, 8-12 Uhr.

Spitz. Sigrid Spörk mit „Top Sigrid“ im Stierschneider‘s Bühnenwirtshaus. Tickets unter: www.wachaubuehne.at

Stein. Alte Wienerlieder in neuem Gewand mit „Die Strottern“, Salzstadl, Steiner Donaulände 32, 20 Uhr.

Samstag, 25. Februar

Gföhl. Wochenmarkt am Hauptplatz, ab 8 Uhr.

Gföhl. „Narrisch Guat“ des Musikvereines Gföhl, Gasthaus Braun und im Stadtsaal, 19 Uhr.

Imbach. Bauernmarkt im Presshaus, ab 9 Uhr.

Mautern. Faschingsumzug, Aufstellung Austraße 13.30 Uhr, Abmarsch durchs Stadtgebiet 14 Uhr, anschließend Faschingsausklang in der Römerhalle.

Maria Laach. Bauernmarkt im Kerblerhaus, 9-14 Uhr.

Mühldorf. Bauernmarkt im Café Stummvoll, 9-12 Uhr.

Paudorf. Faschingsumzug ab 14 Uhr.

Stein. Stelzenschnapsen der SPÖ Stein, Gasthaus Schütz, ab 14 Uhr.

Zöbing. Faschingsumzug, Marktplatz, ab 14 Uhr.

Sonntag, 26. Februar

Gföhl. „Narrisch Guat“ des Musikvereines Gföhl, Gasthaus Braun und im Stadtsaal, 18 Uhr.

Langenlois. Kindermaskenball für Kinder von 0 bis 10 Jahren, im Saal der Gartenbauschule, 14-17 Uhr.

Mautern. Kinderfasching in der Römerhalle, 14-17 Uhr.

Paudorf. Kindermaskenball im Gasthaus Grubmüller, 14.30 Uhr.

Montag, 27. FEBRUAR

Rossatz. Karneval in Rührsdorf, Heurigenlokal Kendl Günther - Neue Bühne Rossatz und RTC Rossatz, 18 Uhr.

Dienstag, 28. Februar

Brunn am Wald. Faschingskehraus im Gasthof Schindler, ab 10.30 Uhr.

Gföhl. Faschingsumzug ab 14 Uhr.

Krems. Faschingsumzug durch die Altstadt, Beginn 14 Uhr.

Langenlois. LALO am Faschingdienstag am Holzplatz, ab 13.30 Uhr.

Lichtenau. Gemütlicher Faschingskehraus in der Pizzeria zum Winnerl, ab 10.30 Uhr.

Mautern. Mutter-Kind-Runde, Pfarrheim, 9-11 Uhr.

Mautern. Fasching wegsperren, Schüttkasten, ab 18.18 Uhr.

Paudorf. Musikergschnas, Gasthaus Grubmüller, 20 Uhr.

Straß. Faschingsausklang der Frauenbewegung im Garten der Vinothek Straß, ab 14 Uhr.