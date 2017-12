Auf Unterstützung für sein Roma-Projekt hofft Obmann Christian Rauscher: Mit Freunden hat er den Verein „Club of Roma“ gegründet, der es sich zum Ziel gesetzt hat, „der verarmten und diskriminierten Roma-Bevölkerung in Ostungarn etwas Hoffnung zu schenken“.

Der Verein hilft in den Gemeinden um Köröm beim Anlegen von Hausgärten, bei der Abhaltung von Jugendcamps, fördert Roma-Handwerks kunst, liefert Gebrauchtwaren und führt eine Weihnachtsaktion für Schulkinder durch.

Verein stellt sich bei Pfadfinderadvent vor

„Seit 2015 verteilen wir kurz vor Weihnachten auch immer Pakete mit Basis-Lebensmitteln. Für heuer ist die Unterstützung von zumindest 150 Familien geplant“, stellt der Verein Pakete im Wert von 15 Euro zusammen und verteilt sie am 17. Dezember an die einzelnen Familien.

Für die Weihnachtsaktionen „Schenken Sie Hoffnung in Paketen“ und „Christmas for Roma Kids“ für 200 Kinder und für den Transport der Hilfsgüter nach Ungarn sucht der Verein nun Unterstützer. „Die Summe ist privat und im Freundeskreis fast nicht mehr aufzustellen“, so Rauscher.

Der Verein – neben Rauscher gehören ihm Barbara Höllerer, Josef „Jonny“ Holzer, Friedrich Führer, Doris Starkl, Angelika Achleitner, Lieselotte Rauscher und Elisabeth Glaser an – stellt sich und seine Projekte im Rahmen des Pfadfinderadvents am 2. und 3. Dezember im Hof des Pfadfinderheims, Dr.-Münch-Gasse 3, an einem Stand vor.

„Bei uns ist es so, dass wir alles, was wir tun, selbst und direkt vor Ort umsetzen. Wir handeln selbst, wir liefern selbst, wir verhandeln selbst, wir planen selbst, wir alleine tragen für unser Tun die volle Verantwortung“, kommen Spenden und Hilfsgüter direkt den betroffenen Roma-Familien zugute.

Infos:

www.clubofroma.wordpress.com