Die Zeit des Nationalsozialismus und den Zweiten Weltkrieg mit den Bombenangriffen der Alliierten im Jahr 1945 hat die Synagoge in der Dinstlstraße überstanden, nicht aber die Spitzhacken und Bagger im Jahr 1978. Damals wurde das jüdische Gebetshaus dem Erdboden gleichgemacht.

Nun ist es in gewisser Weise neu errichtet worden. Eine Stele mit Schaubild an der Ecke Dinstlstraße/Mühlbachgasse zeigt im Durchblick, wo auf der gegenüber liegenden Straßenseite die 1895 nach Plänen von Max Fleischer errichtete Synagoge stand.

„Historisches Baujuwel der Stadt“

„Dieses Schaubild ist eine gewisse Form der Wiedergutmachung“, begrüßte Vizebürgermeister Wolfgang Derler Gäste wie Stadtpfarrer Franz Richter, Altpfarrer Helmut Buchegger und Pfarrerin Roswitha Petz von der evangelischen Kirche, Bezirkshauptmann Elfriede Mayrhofer und Altbürgermeister Erich Grabner. „Wir würden die Synagoge heute mit anderen Augen sehen, nicht zuletzt als historisches Baujuwel der Stadt.“

Ein Foto erinnert an die 1978 zerstörte Synagoge. | NOEN

Letztlich sei das Gebäude ein „Opfer von Wirrnissen und Versäumnissen“ geworden. Die Stadt wollte es übernehmen, ein Bauunternehmer (Schubrig) war nach dem Verkauf durch die jüdische Kultusgemeinde schneller.

Lokalhistoriker Ernst Kalt war diese Gedenkstätte ein besonderes Anliegen. Er stellte das Foto, das ihm der ausgewanderte Kremser Jude Abraham Nemschitz überlassen hatte, für „Durchblick mit Rückblick“ zur Verfügung und knüpfte den Kontakt mit der HTL, seiner ehemaligen Schule, die für die Umsetzung sorgte. Die Materialkosten wurden von der Stadt Krems getragen.

„Weißen Fleck der Stadtgeschichte bearbeiten“

Wesentlicher Mitstreiter war Robert Streibel, der in mehreren Büchern die Geschichte der Kremser Juden aufgearbeitet hat und an die geschichtlichen Ereignisse erinnerte. Beispielsweise, dass die Juden ihr Gebetshaus im September 1938 räumen mussten und zum „Tempelhüpfen“ gezwungen wurden.

„Wir wollen mit dieser wichtigen Feierstunde einen weißen Fleck in der Stadtgeschichte bearbeiten“, bekannte sich Bürgermeister Reinhard Resch wie bei der „Kremser Hasenjagd“ zu einer aktiven Vergangenheitsbewältigung.

Diesen Ansatz lobte auch Ernst Fürlinger vom Zentrum für Religion und Globalisierung der Donau-Universität: „Es ist die innovative Umsetzung einer Gedenkstätte, die sich gegen das Vergessen, Verdrängen und Auslöschen richtet. Es geht darum, mit aktiver Erinnerungskultur an vergangene Gewalt und an Unrecht zu erinnern, um diese Ereignisse in Zukunft zu verhindern.“