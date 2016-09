Infos zu den Straßensperren beim Wachaumarathon .

10.000 LäuferInnen nehmen am Sonntag in Krems am Wachaumarathon teil. Zieleinlauf ist in der Ringstraße auf Höhe Stadtpark. Die Stadtdurchfahrt über die Ringstraße ist bis 16 Uhr nicht möglich. Das Stadtzentrum ist über Umleitungen erreichbar.