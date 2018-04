„Die ganze Gemeinde hat ein Vandalismus-Problem!“ Diese drastische Aussage tätigte Stadtrat Karl Reder (ÖVP) im Rahmen der jüngsten Gemeinderatssitzung. Angeschnitten wurde das Thema im Zuge der Diskussion über den ehemaligen Würstelstand und nunmehr baldigen Infostand am Schlossparkplatz. FPÖ-Gemeinderat Anton Brustbauer meinte dazu, dass „dieses ohnehin vom Vandalismus so betroffene Eck“ ohne Aufsicht eines Würstelstand-Betreibers „noch mehr unter solchen Aktionen leiden wird“.

Reder verbesserte Brustbauer daraufhin mit oben erwähnter Aussage. „Ich bedaure es sehr, dass es immer mehr wird.“ Als Beispiel erwähnte der Finanzstadtrat „Leute, die am Huf eisenturm herumkraxeln“. Auch Bürgermeister Heinrich Brustbauer gab zuletzt seiner Sorge ob Vandalenakten in der Stadtzeitung Ausdruck. Im Zuge der Faschingsfeierlichkeiten in der Römerhalle sei es zu zahlreichen Sachbeschädigungen gekommen.

Regelmäßig von einem Vandalen heimgesucht wird eine öffentliche Plakatwand der Gemeinde. Die von den Vereinen angebrachten Veranstaltungsankündigungen würden alle ein bis zwei Tage runtergerissen, beklagt Tourismusvereins-Obmann-Stellvertreter Karl Hartl. „Mir fällt das jetzt schon seit gut einem Dreiviertel-Jahr auf.“