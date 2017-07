„Krems ist viel interessanter als andere Städte“, streut das ukrainische Künstlerpaar Olga und Alexej Karlov der Wachau-Stadt Rosen. „Die Stadt ist in gutem Zustand, und es gibt viele Details, die es sich zu malen lohnt.“ Am Mittwoch, 19. Juli, 19 Uhr, wird im Stadtcafé Ulrich eine Ausstellung der beiden eröffnet. Gezeigt werden etwa 30 Bilder – vor allem Krems- und Dürnstein-Motive.

Das Interesse für architektonische Details verbindet die aus Tschernowitz stammenden Künstler seit ihrer gemeinsamen Zeit an der Kunstakademie in St. Petersburg, wo sie Architektur und Malerei studierten. Im Sommer kommen sie immer wieder nach Österreich, um zu malen, besonders gerne auch in die Wachau. 2008 hatten sie ihre erste Ausstellung in Krems und haben seither schon mehrfach in Krems und im Stift Dürnstein ausgestellt.