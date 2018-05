Bis 1938 gab es in Krems eine kleine jüdische Gemeinde. Wer waren diese Menschen? Auf Spurensuche begibt sich am Freitag, 18. Mai, das Projekt „Mazel Tov: Eine Rückkehr. Gesucht: Juden in Krems“ im Rahmen des Viertelfestivals. Es besteht aus einem Stadtrundgang mit Klezmer-Musik und einem Konzert des Wiener Klezmer Orchesters im Kloster Und.

Vom Südtirolerplatz bis in die Dinstlstraße

Der Rundgang startet um 15.30 Uhr am Südtirolerplatz und führt zur Dinstlstraße, wo einst die Synagoge war. Weitere Stationen: Steinertor/Schwedengasse, Bürgerspitalskirche, Pfarrplatz, Spänglergasse/Göglstraße. Bei jeder Station wird der Kremser Historiker Robert Streibel die Vergangenheit lebendig werden lassen. „Dabei geht es vor allem um die Personen“, erklärt Streibel, der die Juden von Krems, die überlebt hatten, in den 80er-Jahren persönlich befragte und mit einigen Nachkommen bis heute Kontakt hat.

Wer sich für den kostenlosen Rundgang mit Handynummer bei Streibel anmeldet, erhält bei jeder Station eine aktuelle Nachricht aus der Vergangenheit“ auf sein Mobiltelefon, wie Streibel erklärt, und zwar „ein Foto der jüdischen Mitbürger“. Mit diesem Schauen ins mobile „Narrenkastl“ wird man dem Motto des heurigen Viertelfestivals – „Narrnkastl schaun“ – gerecht.

Der Stadtrundgang wird auch filmisch begleitet, und zwar vom Kremser Filmemacher Robert Neumüller für die ORF-Sendereihe „Religionen der Welt“. „Wahrscheinlich werden es zwei Teile“, so Neumüller zur NÖN: „Ein Teil über die Begehung von Krems und ein Teil über Klezmer-Musik.“

Am Abend gibt es nämlich in Zusammenarbeit mit der Köchel-Gesellschaft Krems ein musikalisches Highlight: Das Wiener Klezmer Orchester spielt erstmals im Kloster Und – mit einer neuen Darstellungsform dieser Musik. Die einstige „Gebrauchsmusik“ für jüdische Hochzeiten und Synagogalmusik wird in großer Orchesterbesetzung mitreißend konzertant aufgeführt.