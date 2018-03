Vor einem halben Jahr hatte der Gemeinderat ein etwa 1,2 Hektar großes Grundstück im Südosten des Kittenberger-Areals mit der Widmung „Hotel“ in den Teilbebauungsplan aufgenommen. Dieser Beschluss wurde nun aufgehoben. „Das geplante Hotelprojekt wird nicht realisiert. Aber wie wir Reinhards Kreativität kennen, hat der sicher etwas Neues vor“, so Bürgermeister Hubert Meisl.

„Möchte das Gartenthema auch in den Urlaub mit einbeziehen“

Hat er tatsächlich: Laut Reinhard Kittenberger ist der neue Widmungsantrag bereits im Laufen, es soll nun ein „Feriendorf“ unter dem Motto „Wellness am See“ gebaut werden. Herzstück des Areals soll laut Plan ein etwa 1.800 Quadratmeter großes Schwimmbiotop mit einem eindrucksvollen acht eckigen Wellness-Haus werden. Rundherum gruppieren sich in eigenen kleinen Gärten vier Alpin-Chalets, vier asiatische Häuser, vier Steinhäuser im Toskana-Stil und zehn Garten-Tipis, die Platz für je zwei bis acht Personen bieten.

Die Pläne sind schon sehr weit gediehen, als Architekt steht Kittenberger der Wösendorfer Ökohaus-Spezialist Winfried Schmelz zur Seite. Die Häuser werden vorgefertigt und dann vor Ort aufgestellt, als „Wunsch-Bauzeitplan“ gilt ein Baubeginn im Frühjahr/Sommer 2019. Auch der Finanzierungsplan sei im Laufen, knapp 5 Millionen Euro soll das Projekt kosten.

Schiltern als Ferienort? „Ich möchte das Gartenthema auch in den Urlaub mit einbeziehen und Gäste zu einer längeren Aufenthaltsdauer motivieren“, so Reinhard Kittenberger, der sich diese „Vi sion“ wohlüberlegt hat: In den vergangenen zehn Jahren hat er sich im Urlaub Chaletdörfer in ganz Österreich und Europa angesehen und in den Häusern gewohnt, „das Beste daraus will ich in Schiltern verwirklichen“.