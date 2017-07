„Eine tolle Sache!“ Ulf Elser, neuer Obmann der hiesigen Kaufmannschaft, ist vom „Wiener Neustädter Modell“ in Sachen Innenstadtbelebung begeistert. Und er glaubt, dass sich Krems davon einiges abschauen kann.

Der Kremser Wochenmarkt könnte eine tägliche Einrichtung werden. Im Bild: Regina und Josef Scherz aus Peygarten-Ottenstein kaufen Kräuter bei Silvester Mayrhofer von der Gärtnerei Huber aus Gobelsburg. | Leneis

Das Konzept ist ebenso simpel wie erfolgreich: Seit Ende April gibt es auf dem Hauptplatz von Wiener Neustadt den neuen Marienmarkt. Ganztägig von Montag bis Freitag und am Samstagvormittag werden regionale, absolut frische Köstlichkeiten angeboten. Ein Gourmetstand steht dort neben dem anderen. Auch die Gastronomie ist mit kulinarischen Leckerbissen vertreten. Zusätzlich sorgt ein modern gestaltetes Marktensemble dafür, dass das Zentrum aufblüht.

„Da sieht man, was ein professionelles Stadtmarketing, das wir in Krems noch nicht haben, und eine Stadtverwaltung, die bereit ist, in die Innenstadt zu investieren, zustandebringen“, kommentiert Elser.

„Machbarkeit wird in den Gremien geprüft“

Folgt Krems dem Beispiel Wiener Neustadt? „Das halte ich für einen sehr interessanten Vorschlag“, erklärt der für das Marktwesen zuständige Stadtrat Werner Friedl. „Ich werde dieses Thema aufgreifen und die Machbarkeit untersuchen lassen. Ich habe in dieser Angelegenheit bereits Gespräche mit der Wirtschaftsservicestelle, mit der Kaufmannschaft und der Verwaltungseinheit Marktwesen anberaumt.“

Bürgermeister Reinhard Resch geht sogar noch einen entscheidenden Schritt weiter. Er verfolgt – unabhängig von Wiener Neustadt – die Vision, den Pfarrplatz zu einer komplett autofreien Zone umzugestalten: „Davon erwarte ich mir einen spürbaren Impuls.“

Derzeit gibt es nur freitags und samstags, also während der aktuellen Marktzeiten, sektorale Verkehrseinschränkungen. Zeitweise herrscht zwischen Rathaus und Stadtpfarrkirche ein heilloses Durcheinander: Autos parken zwischen Marktständen. Zulieferer und motorisierte Kunden verleiden den Fußgängern den Einkaufsbummel.

Das soll anders werden. Resch: „Im Zusammenwirken mit einer attraktiven Gestaltung der Stände könnte der Markt in einer autofreien Zone sehr attraktiv werden.“