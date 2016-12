Für das Donaufestival 2017 – das erste unter der Leitung von Thomas Edlinger – sind bis Mitte Jänner stark reduzierte Early-Bird-Wochenendpässe auf www.donaufestival.at erhältlich. Edlinger folgt auf Tomas Zierhofer-Kin, der nun Intendant der Wiener Festwochen ist. Neue Kuratorin für Performance ist Bettina Kogler.

Einstürzende Neubauten kommen

Das Gesamtprogramm wird zwar erst Anfang März 2017 bekannt gegeben, erste Programmpunkte stehen aber schon fest. Mit den Einstürzenden Neubauten haben sich Edlinger und sein Team für das erste Wochenende von 28. April bis 1. Mai auch einen höchst namhaften Act gesichert. Weiters wurden The Body, Ian William Craig, Elysia Crampton, GAS live, Gazelle Twin sowie Moor Mother bestätigt.

Das zweite Wochenende (5. und 6. Mai) wartet unter anderem mit Actress, Deafheaven, Klara Lewis, This Is Not This Heat und Stian Westerhus auf.

Unter den performativen Projekten finden sich Ariel Efraim Ashbel and Friends, Stephan Geene feat. Claudia Basrawi, Justus Köhncke & Ricky Shayne, Vika Kirchenbauer sowie Kris Verdonck/A Two Dogs Company.