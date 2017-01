Es scheint doch nicht die ideale Lösung gewesen zu sein: Hartmuth Rameder, Chef des Restaurants „Hofmeisterei“ in Wösendorf, hat seine Trinkgeld-Initiative wieder abgeblasen. Wie berichtet, wurde ab Herbst den Gästen auf ihrer Restaurantrechnung ein zehnprozentiger Trinkgeldbetrag für Mitarbeiter der Küche und des Services mitberechnet. In der Speisekarte wurde auf diese Maßnahme hingewiesen, wer dies nicht wollte, musste sich an das Servicepersonal wenden.

Die „Freiwilligkeit“ dieser Trinkgeld-„Spende“ scheint allerdings „zu wenig deutlich“ gewesen zu sein, wie Rameder zugibt. Und außerdem habe „keiner mitgemacht“, zeigt er sich auch enttäuscht von seinen Gastro-Kollegen.

Einer hat aber mitgemacht – und macht es immer noch: Im Hotel Schloss Dürnstein wird auf der Rechnung weiterhin ein zehnprozentiger Trinkgeldbetrag ausgewiesen – allerdings als Option und nicht im Rechnungsbetrag inkludiert. „Quasi als Empfehlung, weil es bei den Gästen immer weniger üblich wird, angemessenes Trinkgeld zu geben“, so Johannes Chris tian Thiery.