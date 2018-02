Seit den 1980er Jahren gibt es die Wassergenossenschaft Liebenberg, der etwa 20 Winzer angehören. Sie sorgt dafür, dass die Bewässerung der Weingärten westlich von Dürnstein ermöglicht wird.

Was nicht so einfach ist: Es handelt sich zum Teil um Rieden an den Talhängen, die nicht zusammenhängen, sondern durch Felsen getrennt sind.

Ab heuer gibt es eine Gemeinde-Förderung

Ende der 1980er Jahre wurde am Fuße des Liebenberg ein Brunnen errichtet, der die Tröpfchenberegnung für einen Teil des Gebietes (Liebenberg, Heudürr, Kaiserberg, zirka 15 Hektar) sichert. Ein zweiter geplanter Brunnen kam nicht zustande, weil die Errichtung ganz einfach zu teuer gewesen wäre.

Kein eigenes Wasser gibt es damit in den Weingärten Schreiberberg, Vogelberg, Kummers thal und Wunderburg (zirka 6,5 Hektar). Deshalb wird – teures – Wasser aus dem örtlichen öffentlichen Leitungsnetz für die Bewässerung der Einzellagen verwendet, die Kosten teilen sich alle Mitglieder der Liebenberg-Genossenschaft. Sie konnten bisher auf die Kulanz der Gemeinde zählen, die vor allem in trockenen Jahren das Wasser zu einem geringeren Preis abgegeben hat.

Ab heuer wird es eine Gemeinde-Förderung für die Weinhauer geben. „Die Kosten für die Liebenberger sind dreimal so hoch wie beispielsweise am Loibenberg“, argumentiert Vizebürgermeister Emmerich Knoll die Maßnahme.

Es seien vor allem kleine Winzer, für die die Bewässerungskosten nicht mehr tragbar seien, „das sind alles Idealisten, für die wird die Bewirtschaftung der Terrassenflächen unrentabel“. Es bestehe nämlich die Gefahr, dass die Genossenschaft zerfällt und Weingartenflächen auf den Terrassen dann nicht mehr bearbeitet werden.