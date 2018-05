Die Wichtigkeit der Lehrlingsausbildung stand bei der erstmaligen Verkündung des „Tags der Arbeitgeber“ (wurde am 30. 4. begangen) durch die Wirtschaftskammer im Bauunternehmen Schütz im Mittelpunkt.

Präsidentin Sonja Zwazl forderte „die Anerkennung für die Arbeitgeber, die ihnen zusteht“. Die Firma Schütz stehe stellvertretend für „37.000 Arbeitgeber in NÖ, die hunderttausenden Menschen Arbeit geben“. Zudem seien sie in der „Ausbildung der Fachkräfte für morgen“ engagiert. Gratis-Nachhilfe für Lehrlinge, der Einsatz von Lehrstellenberatern und die gut angekommene Aktion „Let‘s Walz!“ (Auslandsaufenthalte für Lehrlinge) seien Beispiele für erfolgreiche Kammer-Initiativen.

Unternehmerin Alice Schütz, Chefin über 140 Mitarbeiter an drei Standorten (Weißenkirchen, Kottes, Krems), die das Unternehmen in vierter Generation führt, bekennt sich zur Ausbildung. Im 1926 gegründeten Betrieb sind seit 1927 Lehrlinge tätig. Rund 250 sind es in verschiedenen Berufen bis heute. „Wir sind sehr aktiv, etwa in Schulen, um jungen Leuten die Lehre schmackhaft zu machen. Sie muss Spaß machen!“ In der Firma gebe es ein gutes Miteinander aller Generationen. Aktuell seien bei Schütz 13 Personen (knapp zehn Prozent des Teams) in einer Lehr-Ausbildung.