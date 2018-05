„Mission X – Train like an Astronaut“ ist ein internationaler Schulklassenwettbewerb, an dem Schüler aus 38 Ländern der Welt teilnehmen. Niemand Geringerer als die NASA und die ESA haben für diese Mission verschiedene Übungen entwickelt mit dem Ziel, die Kinder „weltraumfit“ zu machen.

Auch die Klasse 3b der Volksschule Paudorf hat sich diesen Herausforderungen gestellt und war im Zuge der Abschlussveranstaltung des Projekts im Ars Electronica Center in Linz zu Besuch. Dort durften die „Space Turtles“ den Astronauten Franz Viehböck treffen und sogar interviewen.

19 Wochen lang intensive Vorbereitung

Im Anschluss gewannen die „Space Turtles“ zusätzlich zu dem „Oscar“ in der Kategorie „beste gesunde Ernährung“ auch den Hauptpreis von Österreich „beste Gesamtleistung“.

19 Wochen lang haben sich die Schüler intensiv in 19 Missionen vorbereitet. In die Turnstunden wurden spezielle Übungen integriert und auch im sonstigen Unterricht wurden den Kindern Naturwissenschaft, Technik und Sternenkunde nähergebracht. Während der Vorbereitungen war auch der Weltraumforscher und zugleich Projektleiter, Peter Habison, in der Volksschule zu Besuch.

„Es war sowohl für die Kinder als auch für mich und Doris Hartl eine tolle Erfahrung, bei der alle mit vollem Engagement dabei waren“, erzählt die stolze Direktorin Hedwig Felsner.