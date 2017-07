Es gab Zeiten, da überschlugen sich die monatlichen Bilanzen des Kremser Arbeitsmarktes mit Negativ-Meldungen. Mittlerweile ist eine leichte Trendwende erkennbar, die sich auch im abgelaufenen Monat positiv bemerkbar gemacht hat.

So kann der Kremser AMS-Chef Erwin Kirschenhofer zum vierten Mal in Folge auf einen Rückgang der Arbeitslosenzahlen zurückblicken. 2.125 Personen waren beim Kremser AMS als arbeitslos vorgemerkt, um 6,4 Prozent weniger als noch im selben Monat des Vorjahres.

„Die günstige wirtschaftliche Gesamtsituation verstärkt den positiven Trend am heimischen Arbeitsmarkt“, erklärt Kirschenhofer den signifikanten Rückgang.

„Dennoch zeigen sich auf dem Arbeitsmarkt auch Strukturprobleme. Die massive Zunahme des Arbeitskräfteangebotes durch die Ostöffnung des Arbeitsmarktes, die Alterung der Erwerbsbevölkerung und die Umsetzung von Pensionsreformmaßnahmen tragen zu einer Verfestigung der Arbeitslosigkeit bei“, so Kirschenhofer weiters. Auch der Anteil der Langzeitarbeitslosen nahm um 5,3 Prozent weiter zu. „Jeder vierte Arbeitslose beim AMS in Krems war per Ende Juni ein Jahr oder länger bei uns arbeitslos vorgemerkt“, erzählt Kirschenhofer, dass Personen, die einmal arbeitslos geworden sind, besonders schwer am Arbeitsmarkt wieder Fuß fassen. Vor allem Personen ab 50 Jahren (Anstieg um 8,8 Prozent) sind besonders betroffen.

Positiv: Die Zahl der arbeitslos vorgemerkten Jugendlichen ist im Vorjahresvergleich um 24,5 Prozent gesunken, somit waren nur mehr weniger als 200 Jugendliche beim AMS Krems Ende Juni arbeitslos gemeldet.