Bootsunfall: Angeklagter Kärntner weist Schuld zurück .

In zwei Wochen, am 17. April, startet am Landesgericht Klagenfurt der Prozess wegen eines tödlichen Motorbootunfalls am Wörthersee im vergangenen Sommer. Am Dienstag hat sich Anwalt Georg Schuchlenz , Verteidiger des angeklagten Kärntner Bootsführers, via Aussendung an die Medien gewandt.