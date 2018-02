107 Mauterner machten mit ihrer Unterschrift in der Unterstützungsliste „für den Erhalt des Würstelstandes“ deutlich, dass sie weiterhin gerne einen Imbiss am Schlossparkplatz hätten. Weitere hunderte Unterschriften wurden von Bürgern aus anderen Gemeinden abgegeben. All diese Stimmen bleiben nun ungehört. Der Würstelstand soll in Zukunft als Informationsstelle vor allem für Radtouristen dienen.

Zuvor hatte der bisherige Pächter des Würstelstandes Walter Reuter das 3.000 Euro hohe Ablöseangebot der Gemeinde für das Objekt angenommen, das – mit Ausnahme einer Toi lette – mittlerweile komplett leer steht.

„Das ist Wortklauberei und einfach nur lächerlich!“ Bürgerlisten-Chef Stephan Gruber brachte Bürgermeister Heinrich Brustbauer (ÖVP) auf die Palme.

Bürgermeister Heinrich Brustbauer möchte Info-Stand vor allem für Radfahrer. | Archiv

Den Vorschlag, den Würstelstand in eine Infostelle umzuwandeln, unterbreitete Bürgermeister Heinrich Brustbauer (ÖVP) dem Gemeinderat im Rahmen der jüngsten Sitzung. „Ein Buffetbetrieb würde sich wirtschaftlich nicht mehr rechnen, weil das Objekt in zwei Jahren sowieso wegmuss“, spricht der Stadtchef die geplante Umgestaltung des Platzes im Rahmen der Renovierung der Schlosskapelle an.

„Ein Informationsstand der Gemeinde mit WC insbesondere für die Benutzer des benachbarten internationalen Radweges wäre sinnvoll“, so Brustbauer. Dafür soll der Standort mit Sitzbänken und Radständern adaptiert werden.

Stadtrat Stephan Gruber pocht auf eine Ausschreibung des Standes als Gastronomiebetrieb. | Archiv

Auf wenig Begeisterung stieß Brustbauers Plan bei der Opposition, allen voran Stadtrat Stephan Gruber (Bürgerliste Mautern anders): „Deine Argumente sind nicht schlüssig. Die Wirtschaftlichkeit eines Imbisses ist nur Sache des Betreibers und kann uns als Gemeinde egal sein. Warum machen wir also keine Ausschreibung, wie das noch bei der letzten Sitzung suggeriert wurde? Die ÖVP fährt Schlangenlinien.“ Ein ehemaliger Würstelstand als Infostelle sei für eine Tourismusgemeinde wie Mautern zudem ohnehin „nicht adäquat“.

Dem Antrag Grubers für eine Ausschreibung des Objekts als Gastronomiebetrieb für die nächsten zwei Jahre stimmten zwar Bürgerliste, SPÖ und FPÖ zu, die Mehrheitsfraktion ÖVP stimmte allerdings geschlossen dagegen.

Was folgte, glich eher einem Theaterstück als sachlicher Politik. Bürgermeister Heinrich Brustbauer wollte den Hauptantrag für die von der ÖVP geplante Weiterverwendung des Würstelstandes stellen, als ihm Gruber ins Wort fiel. „So machen wir es sicher nicht, du hättest deinen Antrag schon längst stellen müssen, also gehen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt.“

„Das ist nicht lächerlich, es gibt eine Geschäftsordnung, an die man sich halten muss“Stephan Gruber

Beim sonst so besonnenen Bürgermeister Brustbauer gingen darauf die Emotionen hoch: „Das ist Wortklauberei und einfach nur lächerlich!“ „Das ist nicht lächerlich, es gibt eine Geschäftsordnung, an die man sich halten muss“, konterte Gruber. In ebendieser wird nun bis zur nächsten Gemeinderatssitzung geprüft, ob Brustbauers Antrag zulässig war oder nicht.

Bei der aufgeheizten Debatte fast untergegangen wäre das Schicksal von Gerald Bennersdorfer, der acht Jahre lang Betreiber des Würstelstandes war. Der FPÖ-Gemeidnerat steht nun kurz vor der Pensionierung ohne Job da. „Wir legen uns zurzeit ins Zeug, um eine Arbeit für ihn zu finden. Das hat bis dato aber leider wenig gefruchtet“, erzählt Brustbauer.