Feuerwehrkommandant Josef Schübl konnte zur Mitgliederversammlung auch Bürgermeisterin Ludmilla Etzenberger begrüßen, die namens der Gemeinde für den Einsatz der Feuerwehrleute dankte.

Größte Investition des Jahres 2017 war der Ankauf von 70 neuen Feuerwehrhelmen mit einem Kostenaufwand von 16.268,20 Euro, wozu die Stadtgemeinde Gföhl einen Beitrag von 50 Prozent leisten wird.

Mitglieder leisteten 962 Einsatzstunden

Oberverwalterin Renate Schmöger legte einen Bericht über die Kassengebarung des Jahres 2017 vor. Ganze Arbeit leisteten alle Sachbearbeiter, die auch 2017 viele Reparaturen in Eigenregie durchführen konnten. Auch zahlreiche Lehrgänge bzw. Fortbildungen wurden von den Mitgliedern absolviert.

Die Feuerwehrjugend zählt mit Jahresbeginn acht Mitglieder. Jugend-Sachbearbeiter Lukas Gießrigl wird von Martin Hofbauer, Georg Riegler und Andreas Heinreichsberger unterstützt.

Ehrenbrandrat Karl Braun berichtete als Projektbeauftragter über den Stand der Errichtung der neuen Atemluft-Füllanlage im Feuerwehrhaus Gföhl. Die Homepage der FF Gföhl (www.feuerwehr.gfoehl.at) wurde im vergangenen Jahr insgesamt 63.801 Mal aufgesucht.

Die FF Gföhl absolvierte 2017 insgesamt 106 Einsätze (14 Brände, 9 Brandsicherheitswachen, 83 technische Einsätze, davon 24 bei Verkehrsunfällen und 3 bei Menschenrettungen). Dabei leisteten 616 Mitglieder 962 Einsatzstunden. Für sonstige Tätigkeiten (Ausbildung, Übungen, Jugendarbeit, Verwaltungstätigkeiten, Instandhaltungsarbeiten, etc.) wurden weitere 5.625 Stunden verzeichnet.

Zahlreiche Aktivitäten im Jubiläumsjahr

Der Mannschaftsstand der FF Gföhl wies am 31. 12. 2017 insgesamt 96 Mitglieder (66 Aktive, 23 Reserve und 7 Jugend) auf. Drei Mitglieder (Ewald Braun, Manfred Schmotz und Ernst Zierlinger) wurden aufgrund des Erreichens ihres 65. Lebensjahres in die Reserve überstellt. Matthias Aigner, Andreas Hut, Thomas Topf und Eduard Winkler wurden zum „Hauptfeuerwehrmann“ befördert, Jan Heinreichsberger, Fabian Pinczker und Maximilian Schmöger sind der Feuerwehrjugend beigetreten.

Zum 150-Jahr-Jubiläum sind 2018 zahlreiche Aktivitäten geplant. Bereits am 16. März wird im Feuerwehrhaus der Abschnittsfeuerwehrtag stattfinden, am 9. Juni richtet die FF Gföhl im Rahmen des Platzlfestes, das vom 8. bis 10. Juni stattfindet, auch die Bezirks-Feuerwehrleistungsbewerbe aus und am 9. September stellen im Rahmen eines „Blaulichttages“ Feuerwehr, Rotes Kreuz und Polizei ihre gute Zusammenarbeit mit einer Übung auf dem Hauptplatz unter Beweis.

Abschluss des Jubiläumsjahres wird eine öffentliche Festveranstaltung am Samstag, 27. Oktober, im Feuerwehrhaus Gföhl sein, bei der auch eine Festschrift präsentiert werden wird.