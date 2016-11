„Für uns ist es wichtig, dass die Menschen erkennen, dass auch behinderte Menschen viel zu geben haben“, sind sich beide über ihr Tun und Wirken einig. In ihrer Einrichtung sorgen sie für eine familiäre Atmosphäre.

Die Anvertrauten haben hier die Möglichkeit, ihre Zeit unterschiedlich zu gestalten. „Wir arbeiten viel in Gruppen“, so Mazal. Dabei stellen sie beispielsweise Kerzen und Weihnachtsbilletts her. Von Letzteren sogar rund 3.000 Stück jährlich.

Aber auch mit Mitmachtheaterstücken begeistert der Verein in der Stadt. Zudem sind Flohmärkte zu einem fixen Bestandteil geworden. Martin, einer der Anvertrauten, blickt auf eine lange Zeit bei „Geh mit uns“ zurück: „Ich arbeite seit 1998 in dem Verein. Dort sind meine Freunde und ich gehe mit ihnen in Ballspiele und Kino“, erzählt er mit einem Lächeln im Gesicht.