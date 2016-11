Die Not ist groß, und besonders die Ärmsten der Armen brauchen Hilfe. Deshalb unterstützt Licht ins Dunkel jedes Jahr Menschen mit besonderen Bedürfnissen. Die NÖ Nachrichten beteiligen sich wieder an dieser österreichweiten Aktion, im Vertrauen auf das große Herz unserer Leserinnen und Leser.

Achtzig Prozent aller Spenden kommen den sorgfältig ausgewählten Projekten in Niederösterreich zugute, über die wir auf diesen beiden Seiten berichten. Die Idee hinter der Aktion von „Licht ins Dunkel“ ist die materielle und ideelle Unterstützung von behinderten Kindern und deren Familien, von allen Menschen im Land, die geistig und körperlich behindert sind.

Und wir stellen zwanzig Prozent der Spenden der Caritas in Niederösterreich für Soforthilfe in Notfällen zur Verfügung.

Helfen Sie uns, bitte, helfen! Denken Sie daran, dass auch die kleinste Spende hilft, jeder Euro zählt! Und: Von der Krise sind Menschen mit besonderen Bedürfnissen doppelt betroffen!

Wir wissen, dass wir uns auf die große NÖN-Community verlassen können. Denn Menschen mit besonderen Bedürfnissen brauchen stets große Aufmerksamkeit, entsprechende Betreuung und Zuneigung. Das benötigt oft viel Geld. Dafür geben die Leserinnen und Leser der NÖ Nachrichten im Rahmen von Licht ins Dunkel jedes Jahr wieder großherzige Spenden.

Spenden auch online möglich

Heuer besteht auch zum ersten Mal die Möglichkeit, online zu spenden. Hier geht's zum Spendenformular.

Allein im vergangenen Jahr konnten österreichweit 11,2 Millionen Euro durch „Licht ins Dunkel“ gesammelt werden. Damit wurden 439 Sozial- und Behindertenprojekte in allen Bundesländern unterstützt. 5.025 Familien und 16.143 Kindern konnte durch die Licht- ins-Dunkel-Soforthilfe rasch und unbürokratisch geholfen werden. Insgesamt wurden seit Bestehen der Aktion in 43 Jahren 260,5 Millionen Euro an Spenden für bedürftige Menschen gesammelt.

Bei der vorigen Kampagne haben unsere Leserinnen und Leser 138.942 Euro gespendet. Damit liegt die NÖN in der Spendenhitparade österreichweit an großartiger siebenter Stelle.

Sissy Mayerhoffer, Leiterin des ORF-Humanitarian-Broadcasting, dankte vor Kurzem den Mitstreitern für die gute Sache „Der Erfolg von Licht ins Dunkel muss Jahr für Jahr neu erarbeitet werden. Dafür haben wir starke und verlässliche Partner an unserer Seite, die das Rückgrat der Aktion bilden.“