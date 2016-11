22 Menschen mit geistiger Beeinträchtigung und sehr hohem Unterstützungsbedarf sollen in vier Wohneinheiten mit Reihenhaus-Charakter ein neues Zuhause finden.

Zeitgemäße und speziell für sie adaptierte Wohnräume wird es dann hier geben. Vorübergehend kamen die schon im alten Heim untergebrachten 14 Personen im Bischöflichen Seminar in Melk unter.

Die Fertigstellung der neuen Anlage ist für Juni 2017 geplant. In Loosdorf stellt die Caritas Menschen mit Behinderungen außerdem insgesamt 45 Arbeitsplätze in einem Verkaufsladen und einer Werkstätte zur Verfügung. Die Heimbewohner arbeiten großteils an einem dieser beiden Standorte. Für den Neubau investiert die Caritas rund 3,5 Millionen Euro.