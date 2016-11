Insgesamt 240 Klienten mit geistiger und körperlicher Beeinträchtigung sind in den Werkstätten im Karl-Ryker-Dorf der Lebenshilfe in Sollenau tätig. 180 davon leben in Wohngemeinschaften direkt vor Ort. Nach mehr als 40 Jahren sind die Gebäude aber desolat und entsprechen nicht mehr den Standards der heutigen Zeit.

„Früher gab es zum Beispiel kaum Rollstuhlfahrer. Die Werkstätten werden heute den Platzanforderungen nicht mehr gerecht“, so Alexander Leeb, Regionalleiter im Karl-Ryker-Dorf. Deshalb sollen in den kommenden vier Jahren um rund 4,4 Millionen Euro neue Werkstätten für die Bereiche Küche, Gärtnerei, Kunst und Kultur und Verpackungsanfertigungen gebaut werden. „Wir wollen mit den Neubauten näher bei den Menschen sein“, so Leeb.