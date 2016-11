Die Duschen sind mit Vorhängen versehen, die Heizkörper rosten, Fliesen sind kaputt, der Zahn der Zeit nagt an allen Ecken und Enden. Geschäftsführerin Monika Franta: „Die Intimsphäre der Kinder muss gewahrt sein, die Duschen müssen absperrbar sein. Und die geplanten Sanitärräume sollen zusätzlich mit einem Waschbecken ausgestattet werden.“

Derzeit ist Duschen im Zuge der Nachtaufsicht für die Betreuer im bestehenden Badezimmer nicht möglich. Auch hier muss renoviert werden. Eine Kleinigkeit wird die Sanierung nicht, denn „alles, was man in diesen schönen alten Mauern angreift, ist mit enormen Kosten verbunden“, so Franta. Mit den Arbeiten wird im Jänner 2017 begonnen. Ihr Weihnachtswunsch: „Ich wünsche mir glückliche Kinder, aber nicht nur zu Weihnachten.“