Ein Vierteljahrhundert prägte Hans Richter (1843-1916) das Musikleben Wiens an der Hofoper und am Pult der Wiener Philharmoniker. Er leitete Uraufführungen berühmter Werke von Komponisten wie Brahms, Bruckner, Tschaikowsky, Dworschak oder Wagner. Mit diesem war Richter eng befreundet, seine letzte Ruhestätte fand er deshalb in Bayreuth. Die internationale Laufbahn führte ihn auch nach England, wo er als der bedeutendste Dirigent seiner Zeit galt. Erholung fand Richter in seinem Kleinzeller Haus auf dem Weibegg, von 1984 bis 1913 in seinem Besitz.

Zum Gedenken anlässlich des 100. Todestages findet am Samstag, 3. Dezember, ab 18.30 Uhr ein Festakt und Konzert mit Mitgliedern der Wiener Philharmoniker sowie der Musikkapelle Kleinzell im Mehrzwecksaal statt, der zum „Hans Richter Saal“ umbenannt wird.

19 Jahre regelmäßig am Ebenwald

Dass der prominente Bürger von anno dazumal wieder in Erinnerung gerufen wird, ist Gemeindearzt Anton Groihofer zu verdanken. Ein Hinweis auf Richter vor einigen Jahren ließ ihn nicht mehr los, umfangreiche Forschungen bei verschiedenen Stellen folgten. So liegen in einem Archiv in Bratislava um die 500 Briefe des Dirigenten auf. „Rund 40 davon haben einen Bezug zu Kleinzell“, weiß Groihofer, welcher die Inhalte zusammengefasst hat.

Aus der Lektüre wäre erkennbar, wie eng die Verbundenheit zum Ort gewesen ist. Der mehrfache Familienvater Hans Richter fand sich trotz seiner oft weit entfernten Wohnsitze in europäischen Städten 19 Jahre lang regelmäßig in seinem Refugium am Ebenwald ein. „Kannst du dich nicht auf ein paar Tage frei machen und uns in Kleinzell besuchen?

Du wirst diesen ,Sommerrutscher‘ nach Weibegg nicht bereuen, denn es ist herrlich hier“, schrieb er etwa im Juli 1895 an Johann Batka, Archivar in Pressburg (Bratislava) und Musikkritiker. „Immer wieder erhält Batka Einladungen, ob er Richter auch besucht hat, lässt sich aus dem Briefwechsel nicht mit Sicherheit erschließen“, sagt Groihofer zu den Recherchen.

Zum Gedenken

Samstag, 3. Dezember:

18.30 Uhr Festakt im Mehrzwecksaal Kleinzell anlässlich der Widmung als „Hans Richter Saal“.

19 Uhr Mitglieder der Wiener Philharmoniker und die Musikkapelle Kleinzell unter Kapellmeister Leopold Birkner spielen klassische Werke. Vortrag über das Leben von Hans Richter vom ehemaligen Vorstand der Wiener Philharmoniker, Clemens Hellsberg. Vorverkaufskarten um 15 Euro sind in der Gemeinde Kleinzell sowie in den Raiffeisenbanken Lilienfeld, St. Veit und Hainfeld erhältlich. Eintritt an der Abendkassa sind 20 Euro.

Sonntag, 4. Dezember:

10 Uhr Festgottesdienst in der Pfarrkirche, zelebriert von Pfarrer Pater Altmann Wand, „Deutsche Messe“ von Franz Schubert. Gestaltung: Mitglieder der Wiener Philharmoniker, Musikkapelle Kleinzell und Chor. Anschließend gemütliches Beisammensein.