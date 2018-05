Gegründet am 17. April 1993, kann der Kulturverein K.O.M.M. auf eine rege Tätigkeit im letzten Vierteljahrhundert zurückblicken. Die Ideengeber waren Elisabeth Martschin und Egon Schrittwieser, welche die Leitung bis 2006 inne hatten.

Seitdem ist Ulrike Schweiger Obfrau. Unterstützt wird die Musikpädagogin bei der Organisation der Aktivitäten von ihrem Mann Helmut Schweiger, dem Kapellmeister der Stadtkapelle Mariazell, und einem Team von über zwanzig Mitarbeitern sowie doppelt so vielen Mithelfern. Ihren Beitrag leisten weiters rund 200 Mitglieder sowie Förderer mit Geldmitteln oder gratis Übernachtungsplätzen.

Die abwechslungsreichen Veranstaltungen decken die Bereiche Theater, Volksmusik, Jazz, Musical, Vorträge, Literatur, Kabarett, Kinderprogramme, Ausstellungen, klassische Konzerte, Tanz, Feste und anderes mehr ab. Cineastisches Vergnügen für Jung und Alt garantieren die europäischen Filme aus der Reihe EU XXL Wanderkino im 21. Jahrhundert.

„Manche Künstler wie zum Beispiel Alf Poier waren schon bei uns in Mariazell, als sie noch ganz unbekannt waren“, erzählt Schweiger. Wichtig sei „gute Qualität“. Diese ist auch bei den beliebten Neujahrskonzerten mit dem „Johann Strauß Ensemble“ unter Russell McGregor gegeben. „Die Musiker und er mögen Mariazell, sie kommen gerne hierher“, sagt die Vereinsobfrau. Der Dirigent ist daher Gastredner beim „Fest am See“ am Sonntag, 27. Mai, anlässlich des 25-Jahr-Jubiläums. In Kooperation mit dem Strandbuffet der Familie Schrittwieser wird es ein umfangreiches Programm (siehe Info-Box) mit Überraschungsgästen geben.

Das kulturelle Geschehen im Mariazellerland beleben, der Bevölkerung Besonderheiten vor der Haustüre ermöglichen, neue Impulse setzen und die Kreativität nicht vernachlässigen, möchten die idealistischen Vereinsverantwortlichen auch „in den nächsten 25 Jahren“, bekräftigt Ulrike Schweiger.

Zum "Fest am See":

Jubiläumsveranstaltung:

Beginn am Sonntag, 27. Mai, am Erlaufsee ist um 10 Uhr mit der Familienmesse, zelebriert von Stadtpfarrer P. Christoph Pecolt, die musikalische Gestaltung erfolgt durch die Stadtkapelle Mariazell.

Um 11 Uhr findet der Festakt zu „25 Jahre K.O.M.M.“ mit Gastredner Russell McGregor statt. Um 11.30 Uhr ist Frühschoppen mit der Stadtkapelle Mariazell, um 13.30 Uhr tritt die Gruppe DEZWA – D2 auf.

Vereinsname: „K.O.M.M.“ bedeutet „Kultur organisieren, motivieren, Mariazell“, erklärt Obfrau Ulrike Schweiger. Neben der Homepage informiert auch eine Zeitung zweimal jährlich über die Aktivitäten.