Voll im Gange sind die Vorbereitungen für die Festwoche zum 800-Jahr-Jubiläum und im Speziellen für das große Gemeindefest am 29. Juli.

„Alle Vereine sind aktiv dabei“, weiß Bürgermeisterin Petra Zeh, „den ökumenischen Gottesdienst und den Festakt umrahmen Annaberger Sänger und unsere Kinder.“ Es wurden drei Sondermarken kreiert, eine Annaberger Münze kann bei der Veranstaltung unter dem Motto „Wir feiern gemeinsam unseren Ort“ selbst geprägt werden. Das neue Buch „Annaberg im Bild“, eine Ergänzung zur Chronik, wird präsentiert, ebenso das neue Sommerdirndl. Die Annaberger Wirte und die Bauernschaft sorgen für das leibliche Wohl. Die Union ist für die Vinothek zuständig, die Landjugend für die Felsenbar. Durch den Tag führen Gerald Hoppel und Roland Widmayer. „Für die Kinder und Jugendlichen gibt es ein tolles Rahmenprogramm mit Flying fox, Challenge disc, Kletterturm, Ponyreiten, Kinderschminken und Basteln“, ergänzt Zeh.

Den Auftakt zur Festwoche bildet übrigens die Annawallfahrt am Sonntag, 23. Juli. Treffpunkt in Josefsberg ist um 9 Uhr, dann geht es zu Fuß über die „Heiligen Berge“ nach Annaberg, wo um 13 Uhr die Familienmesse in der Wallfahrtskirche begangen wird. Volksmusik aus dem Salzkammergut gibt es am Dienstag, 25. Juli, um 19 Uhr im Innenhof des Gasthauses Meyer.

Der Tag zu Ehren der Heiligen Anna am Mittwoch, 26. Juli, beginnt um 8 Uhr mit dem Annakirtag und Kunsthandwerksmarkt im Annazentrum. Um 10 Uhr wird die Festmesse zum Patrozinium der Pfarre gefeiert, musikalisch gestaltet vom Kirchenchor Annaberg. Um 11 Uhr heißt es „Kirtog raffa bei der oidn Gmoa“ der Musikkapelle Annaberg mit den „Mariazellerlandler“ und „Wos si ergibt“. Kirtagsmusik mit den „Unterdörflern“ im ganzen Ort ist ab 13 Uhr angesagt.

Schlusspunkt der Festwoche ist am Sonntag, 30. Juli, um 10 Uhr mit der Festmesse in der Kirche am Joachimsberg.