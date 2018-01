Das gab das Landesklinikum Lilienfeld am Freitag bekannt. Nach dem Medizinstudium an der Medizinischen Universität Wien erfolgte die Turnus- und Facharztausbildung im KAV Wien sowie im Hartmannspital. Schaurhofer wirkte zuletzt im Franziskusspital Wien als Oberarzt an der Internen Abteilung.

Als stationsführender Oberarzt hat er reiche Erfahrung in allen Bereichen der Inneren Medizin und nicht interventionellen Kardiologie gesammelt. Sein Interessensschwerpunkt liegt in der Gastroenterologie und der endoskopischen Funktionsdiagnostik.

„Interdisziplinäre Absprachen im gesamten Team sind der Schlüssel zum Erfolg. Das persönliche Gespräch mit Patientinnen und Patienten und deren Angehörigen steht für mich im Vordergrund“, so Schaurhofer.

