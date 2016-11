Kultur, Kunsthandwerksmarkt und Kulinarik ist vom 25. bis 27. November beim „Advent in Lilienfeld“ im und um das Stift angesagt. „Da heuer ,AufhOhrchen‘ in Lilienfeld stattgefunden hat, haben wir eine Kooperation mit der Volkskultur Niederösterreich und darauf das Kulturprogramm ausgerichtet“, sagt Kulturstadtrat Thomas Gravogl vom Veranstaltungsteam.

„Winterzauber“ im Dormitorium

Den Auftakt bildet am Freitag, 25. 11., um 19 Uhr das Konzert „Winterzauber“ im Dormitorium unter der Leitung von Agnes Schaffhauser mit dem Chor St. Veit, der Schrambacher Geigenmusi, dem Trio SoNett und dem Brassquartett der Werkskapelle Traisen. Eintritt an der Abendkasse sind zehn Euro. Am Sonntag, 27. 11., tritt Volkskultur-Bezirkssprecher Michael Poglitsch um 14 Uhr mit dem Hubertusquartett, „d´a Chor“ und einem Bläserensemble der Stadtkapelle Lilienfeld auf. Um 16 Uhr folgt das Weihnachtskonzert des Gemeindeverbandes der Musikschule Lilienfeld unter Direktor Karl Lackinger.

Bernhard Fibich zu Gast in Lilienfeld

„Wir freuen uns auch, dass wir für das Kinderprogramm Liedermacher Bernhard Fibich gewinnen konnten“, so Gravogl zum Angebot für den Nachwuchs am Samstag, 26. 11., um 16 Uhr. Zuvor ist der Stiftschor Lilienfeld mit Florian Pejrimovsky zu hören.

Im Prälatenhof wird es laut Kulturstadtrat zusätzlich einen Christbaumverkauf und mehrere Schauhandwerker geben. Die Krippenausstellung ist wiederum geöffnet.

Das Interesse an Standplätzen ist groß. „Marlene Ratzinger, die den qualitativ hochwertigen Kunsthandwerksmarkt mit viel Liebe zum Detail organisiert, hat eine Warteliste, die genau so lang ist wie die Ausstellerliste“, weiß Gravogl. „Es ist uns aber wichtig, dass der Markt überschaubar und kompakt bleibt, da das Ambiente im Cellarium einzigartig ist“, ergänzt er. „Froh, dass der ,Advent in Lilienfeld‘ weiter bestehen bleibt“, ist ebenfalls Bürgermeister Wolfgang Labenbacher.