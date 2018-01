Er ist weiter hinter Gittern und wird es auch bleiben — jener 47-jährige Traisner, der Ende November seiner Nachbarin (48) in einem Mehrparteienhaus in der Ebnerstraße einen lebensgefährlichen Bauchschuss verpasst und seine Wohnung angezündet hat.

„Der Verdächtige zeigt sich diesbezüglich nicht kooperativ“

Der Verdächtige stellte sich kurz darauf auf der Polizei Traisen, die Tatwaffe ließ er aber zuvor verschwinden. Ihr Verbleib ist weiter unklar, auch, ob er sie einfach irgendwo weggeschmissen oder sie einfach gut versteckt hat. „Der Verdächtige zeigt sich diesbezüglich nicht kooperativ“, sagt Chef-Mordermittler Leopold Etz.

Zur Erinnerung: Die 48-Jährige wurde, als sie am Morgen zur Arbeit ging, vom Nachbarn im Stiegenhaus angeschossen. Ein Holzmusterstück, das sie zufällig in der Tasche trug, dämpfte die Wucht des Schusses, was ihr vermutlich das Leben gerettet hat. Mittlerweile wurde sie in häusliche Behandlung entlassen.

Die Motive, die den 47-Jährigen zu seinen Taten trieben, sind weiter nicht schlüssig. Fest steht, er hätte die Wohnung, die er verkauft hat, verlassen sollen. Gegenüber der Polizei gab er an, schlechte Gerüche, die über den Balkon der Nachbarin zu ihm strömten, hätten ihn gestört. „Jetzt wird nur noch das endgültige Ergebnis der Spurensicherung abgewartet“, so Etz. Ansonsten sind die Ermittlungen abgeschlossen.