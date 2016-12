Ende November waren beim Arbeitsmarktservice (AMS) Lilienfeld 893 Personen, davon 372 Frauen (Vorjahr: 381) und 512 Männer (Vorjahr: 503), als Jobsuchende vorgemerkt. Im Gesamtvergleich zum vergangenen Jahr ist ein leichter Anstieg von neun Personen (1 Prozent) zu verzeichnen.

Stark gesunken ist die Jugendarbeitslosigkeit im Alter bis 25 Jahre. Zum Monatsletzten im November waren in dieser Alterskategorie 99 Personen beim AMS Lilienfeld arbeitslos gemeldet. Das sind um 19 Betroffene beziehungsweise 16,1 Prozent weniger als im Jahr davor.

Eine ähnlich erfreuliche Entwicklung gibt es bei jungen Menschen, die über das AMS eine Lehrstelle suchen: „Ende November waren dies zehn und damit im Vorjahresvergleich um acht Lehrstellensuchende oder 44,4 Prozent weniger“, weiß AMS-Geschäftsstellenleiterin Margareta Selch über den relativ entspannten Lehrstellenmarkt Bescheid. Ihnen stand ein Angebot an 21 dem AMS bekannt gegebenen Lehrstellen gegenüber – ein Plus von 75 Prozent (oder 9) mehr freien Lehrstellen als zum gleichen Vorjahreszeitpunkt.

Sinkende Schülerzahlen, weniger Fachkräfte

Die rückläufige Jugendarbeitslosigkeit im Bezirk Lilienfeld entspricht der Situation im ganzen Bundesland. „Dieser erfreuliche Trend in Niederösterreich ist demografisch bedingt, aber auch Ergebnis unseres unermüdlichen Kampfes gegen Jugendarbeitslosigkeit“, erklärt die AMS-Leiterin.

Wer sich für einen nachgefragten (Lehr-)Beruf entscheidet oder bereits gut ausgebildet ist, findet weiterhin attraktive Jobangebote. Die heimischen Unternehmen suchen nach wie vor gut ausgebildete Fachkräfte. „Wenn es um zukunftsorientierte Berufsausbildung geht, unterstützt das AMS junge Menschen mit der überbetrieblichen Lehrausbildung“, sagt Selch.

Ein Blick in die Zahlen der Absolventen der Pflichtschule in Niederösterreich zeigt, dass diese stagnieren beziehungsweise sinken: Haben im Schuljahr 2012/2013 noch 13.840 Schüler das 9. Schuljahr und damit die Schulpflicht beendet, so waren dies im Schuljahr 2015/2016 nur noch 13.442. „Wenn die Zahl der jungen Niederösterreicher abnimmt und die Zahl derer, die eine Lehre beginnen, nicht gleichzeitig steigt, wird es einen nachhaltigen Mangel an Fachkräften für die Wirtschaft geben“, so AMS-Leiterin Margareta Selch über die Entwicklung.