Vom Zisterzienserstift Lilienfeld aus wurde die Gegend urbar gemacht, bereits 1217 gab es eine feste Ansiedlung und eine Kapelle, welche der Hl. Anna geweiht wurde: Die Feiern zum 800-Jahr-Jubiläum von Pfarre und Gemeinde Annaberg beginnen kommendes Frühjahr mit einer Wallfahrt von Lilienfeld nach Annaberg, um an den „Gang der Mönche“, so Bürgermeisterin Petra Zeh, zu erinnern.

Weitere Festlichkeiten sind in den Wochen rund um den Annatag am 26. Juli mit Einbindung der Vereine sowie des Naturparkzentrums Ötscherbasis in Wienerbruck geplant. Bei der Gestaltung wird überdies mit der NÖ Volkskultur zusammengearbeitet. Eine Ausstellung setzt sich mit „Annaberger Meilensteinen“ auseinander, der Ort soll Besuchern auch durch Führungen näher gebracht werden. Die Advent-Veranstaltungen stehen gleichfalls im Zeichen des Jubiläums. „Die Annaberger Chronik wird durch einen Bildband ergänzt“, berichtet die Bürgermeisterin.

Hochbehälter unter den Sanierungsmaßnahmen

Einstimmig wurde in der letzten Gemeinderatssitzung indes das Budget beschlossen. Zu den Vorhaben zählen Sanierungen beim Bauhof-Dach in Reith, von Straßen im Ort Annaberg und in Wienerbruck je nach finanziellen Zuwendungen sowie des Gehsteiges beim Bergbauer.

Größere Brocken sind Fertigstellungen im Infrastrukturbereich. „Wir haben in den letzten Jahren die Wasserversorgungsanlagen in der Schmelz und beim Bergbauer-Ödhof erneuert. In Annaberg-Ort ist unser Hochbehälter ebenfalls in die Jahre gekommen“, sagt Zeh. Laut Aufforderung der Wasserrechtsabteilung der Bezirkshauptmannschaft Lilienfeld muss die Anlage nun saniert werden. Dies betrifft auch die Quellfassung am Fuße des Ahornbergs. Die Arbeiten starteten im Herbst und werden 2017 abgeschlossen sein.

Bezüglich Kanal gibt es lang bestehende Stränge und Rohrsysteme seit 2006. „In der Schmelz mussten alte Stränge saniert und zum Teil neu verlegt werden, ebenso wurde das Kabinengebäude am Fußballplatz durch ein Pumpensystem an die Abwasserversorgung angeschlossen“, schildert die Bürgermeisterin. Reste folgen nächstes Jahr. Im Zuge der Maßnahmen entschloss sich die Gemeinde, eine Glasfaserleerverrohrung mit zu installieren. „Dies ist ein wichtiger Beitrag, um als ländliche Region konkurrenzfähig zu bleiben“, meint Zeh.