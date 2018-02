Ein äußerst aktives und erfolgreiches Jubiläumsjahr hat der Kulturverein Annaberg hinter sich, wurde doch 2017 das 800-jährige Bestehen von Annaberg begangen.

„2018 bieten wir ebenfalls zahlreiche Aktivitäten“, kündigt Obfrau Claudia Kubelka an. Gestartet wird am Samstag, 24. Februar, um 9.30 Uhr mit einem Backkurs am Steinwandhof in Reith. „Heinz Mathes, Bäcker- und Konditormeister in Ruhe, wird mit viel Charme und Wissen Handsemmerl, Osterstriezel, Schinkelweckerl und Co. fabrizieren und ins Handwerk einführen“, erzählt Kubelka.

Am Samstag, 3. März, folgt der schon zur Tradition gewordene vorfrühlingshafte Stoffdruckkurs mit Grete Kammerhofer von 9 bis 17 Uhr in der Werkstatt der Firma Nutz. Zahlreiche Modeln mit den unterschiedlichsten Motiven stehen bereit, die zu bedruckenden, vorgewaschenen Stoffe sind selbst mitzubringen.

„Nach längerer Zeit wollen wir wieder einen naturwissenschaftlichen Aspekt beleuchten.“ Obfrau Claudia Kubelka

Am 10. und 11. März gibt es indes einen Winter-Aquarellmalkurs unter der Leitung von Marion Pass auf der Gamsburg. Weitere Maltermine mit Marion Pass in Annaberg sind auch Ende Juni/Anfang Juli sowie am 8. und 9. September vorgesehen.

Am Programm steht gleichfalls die jährliche Ausstellung. Vom 16. Juni bis zum 16. September heißt es „Hatschi – Wollen wir Pollen?“ im Alten Gemeindehaus. „Die heurige Ausstellung sollte nach längerer Zeit wieder einen naturwissenschaftlichen Aspekt beleuchten“, erklärt die Kulturvereinsobfrau, „die Pollen sind ein faszinierendes Thema, optisch wunderbar durch sehr beeindruckende Mikroskopaufnahme darstellbar.“ Inhaltlich soll es laut ihr einerseits um das Allergiepotenzial mancher Pflanzen gehen, andererseits werden genauso positive Möglichkeiten erläutert. „Wir werden im Rahmen der Ausstellung auch zu einem Vortrag zum Thema Pollen einladen“, weiß Kubelka.

Die „schönen, kleinen Wunder in den Pflanzen“ näher kennen zu lernen, ist zudem für die Volksschüler bei einem Lupenkurs geplant. Eine Kräuterwanderung mit der Möglichkeit der Lupenbenutzung im Anschluss auch für die Erwachsenen wird ferner organisiert.