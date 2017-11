Vier Wochen noch bis zum Start der Weihnachtsferien — und die Hotellerie in den zwei großen Skigebieten des Bezirkes ist ob der Spitzen-Buchungslage guter Dinge. „Von 26. Dezember bis 8. Jänner haben wir schon 2.250 Übernachtungen eingebucht. Damit sind wir so gut wie voll ausgelastet“, rechnet Pressesprecher Volker Höferl auf NÖN-Anfrage für das JUFA Annaberg freudig vor. Damit sei das 2015 eröffnete 208-Betten-Hotel ähnlich gut wie letztes Jahr um diese Zeit gebucht.

Das neueste Hotel im Bezirk ist das Hotel Mitterbach. Die Buchungslage für die Weihnachtsferien im 76-Betten-Betrieb ist bestens. | NOEN, Zauner

Der Blick auf die weitere Wintersaison ist ebenfalls verheißungsvoll. Für den Jänner meldet Höferl aktuell bereits 79 Prozent Betten- und 92 Prozent Zimmerauslastung. Noch besser schauen die Semesterferien mit 86 Prozent Betten- und 98 Prozent Zimmerauslastung aus. Insgesamt stehen bis dato für die gesamte Wintersaison, die im JUFA Annaberg von 1. November bis Ende April dauert, 11.460 Vorausbuchungen am Papier.

„Das sind um 300 Buchungen mehr als im Vorjahr“, vergleicht Höferl und zeigt sich optimistisch: „Damit sind wir sehr zufrieden. Das ist das, was wir uns vorgenommen haben.“ In der vergangenen Wintersaison kam das JUFA Annaberg letztlich auf 14.700 Übernachtungen, was einer Bettenauslastung von 86 Prozent und einer Zimmerauslastung von 92 Prozent entspricht. Um die 15.000 Übernachtungen peilt man auch heuer an.

„Von 28. Dezember bis 3. Jänner ist die Buchungslage sehr gut.“ Bürgermeister Alfred Hinterecker

Nicht minder positiv gestimmt sind die Verantwortlichen des Hotels Mitterbach, des erst im Juni eröffneten 76-Betten-Betriebes von Erfolgsunternehmer Robert Karner. Für die Weihnachtsferien gebe es nur noch vereinzelt freie Zimmer, heißt es dort auf NÖN-Nachfrage. Mit der Buchungslage sei man „sehr zufrieden“.

Ähnliches konstatiert Bürgermeister Alfred Hinterecker für die gesamte Mitterbacher Hotellerie: „Von 28. Dezember bis 3. Jänner ist die Buchungslage sehr gut. Rund 90 Prozent der Quartiere sind bereits belegt. Zimmer gibt es in diesem Zeitraum nur mehr vereinzelt.“

Lediglich in der zweiten Weihnachtsferienwoche ab 3. Jänner seien noch „genug freie Betten“ in der Gemeinde vorhanden, so der Ortschef. Speziell ob des neuen Hotels erwartet sich Hinterecker in diesem Winter in Mitterbach ein Plus bei den Gesamtnächtigungen: „Die Bilanz wird sich sicher sehr gut entwickeln, weil wir jetzt wesentlich mehr Betten haben.“