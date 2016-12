Erste Schwünge konnte man bereits auf den Pisten der heimischen Skigebiete ziehen. Letzten Donnerstag war Saisonstart der Lifte. In Annaberg gingen die Anlagen Hennesteck, Söllnreith, Anna-Land und Förderband Reidl in Betrieb.

Tourismuslandesrätin Petra Bohuslav: „Unsere Skigebiete sind familienfreundlich, nicht überlaufen und punkten mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Angebot. Wir arbeiten laufend daran, die Angebote weiter zu attraktivieren und so immer mehr Gäste vom Wintersportparadies Niederösterreich zu überzeugen.“

Auch die Gemeindealpe in Mitterbach war laut NÖVOG-Geschäftsführer Gerhard Stindl und Dienststellenleiter Andreas Markusich mit der Vierersesselbahn Bodenbauerexpress sowie dem Birkischlepplift bereit für die Wintersportler. Eine Abfahrt von der Mittelstation bis ins Tal war möglich. Für Fußgänger fuhr die Gipfelbahn zum Terzerhaus.

Rennstrecke wird offiziell eröffnet

Nächste Woche soll es weitergehen. In Annaberg findet die offizielle Eröffnung der neuen Rennstrecke am Samstag, 17. Dezember, ab 10 Uhr im Beisein von Landesrätin Bohuslav statt. Vorführungen der Skitechnik zu Zeiten von Mathias Zdarsky zeigt die Nostalgie-Skigruppe Traisen. Ein Skifest für die Familie ist indes auf der Gemeindealpe in Mitterbach und auf der Bürgeralpe in Mariazell vorgesehen.

Ein Saisonstart der anderen Art ging am Parkplatz der Gemeindealpe in Szene. Nach der erfolgreichen Premiere im Vorjahr wurde das Ski-Opening des Mariazeller Landes auf zwei Tage erweitert. Veranstalter Robert Karner von der Panoramabar „Das Ko’eck“ wartete mit Musikgruppen und Ö3-Disco auf. So brachte Alpenpunk-Sängerin Hannah aus Tirol bei ihrem Auftritt das Festzelt zum Beben. Als Überraschungsgast bei der Veranstaltung, welche Besucher aus allen Generationen anzog, stellte sich Olympiasiegerin Michaela Dorfmeister ein. Bürgermeister Alfred Hinterecker rührte bei Moderatorin Maggie Entenfellner die Werbetrommel für seine Gemeinde.