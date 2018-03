Der letzte Einkehrschwung war am Sonntag bei den Reidl-Liften und auf der Gemeindealpe angesagt. Die damit zu Ende gegangene Saison zaubert ein Lächeln auf die Lippen von Annabergs Lifte-Chef Karl Weber: „Wir hatten den zweitbesten Winter in der Lift-Geschichte und den besten seit der Übernahme durch die Niederösterreichische Bergbahnen-Beteiligungsgesellschaft im Jahr 2011.“ In Zahlen heißt das: 98.000 Besucher kamen zu den Reidl-Liften, das bedeutet gegenüber 2016/2017 ein Plus von neun Prozent.

Plus von neun Prozent in dieser Saison

„Die gute Schneelage hat uns in die Karten gespielt“, kennt Weber einen Grund für die Spitzensaison. Aber auch die jüngste Attraktivierung sei mitausschlaggebend gewesen: „Unsere neuen Areale Anna-Park FunCross und Anna-Park Family haben sich zu Besuchermagneten entwickelt.“

Die Modernisierung und Neuaufstellung der Annaberger Lifte — seit 2011 wurden über zehn Millionen Euro investiert — sieht auch Wirtschafts- und Tourismuslandesrätin Petra Bohuslav auf fruchtbaren Boden gefallen: „Die Bilanz zeigt, dass der eingeschlagene Weg der richtige ist und sich das Skigebiet Annaberg hervorragend entwickelt.“

„Die gute Schneelage hat uns in die Karten gespielt“

Jubelstimmung herrscht ebenso auf der benachbarten Mitterbacher Gemeindealpe, wo knapp 45.000 Besucher gezählt wurden. „Wir sind sehr zufrieden. Das war die beste Wintersaison der Bergbahnen Mitterbach GmbH seit der Eröffnung der Seilbahnen im Jahr 2003“, sagt NÖVOG-Sprecherin Katharina Heider-Fischer. „In dieser Wintersaison gab es neben den passenden Temperaturen für die technische Beschneiung ausreichend Naturschnee und vor allem auch Naturschnee in den für uns wichtigen Ballungszentren. Dadurch konnten wir nahezu während der gesamten Saison perfekte Bedingungen bieten, die die Gäste zum Wintersport animierten“, analysiert Heider-Fischer das Rekordergebnis.

„In der Nicht-Ferienzeit werden wir uns etwas einfallen lassen müssen, um mehr Nächtigungsgäste anzusprechen“

Die Hotellerie hat ebenfalls gute Zahlen zu vermelden. Ein Nächtigungsplus von 21,3 Prozent rechnet Bürgermeister Alfred Hinterecker für Mitterbach vor. In den Ferien seien die Gästebetten in diesem Winter fast vollständig ausgelastet gewesen. Einziger Schönheitsfehler: „In der Nicht-Ferienzeit werden wir uns etwas einfallen lassen müssen, um mehr Nächtigungsgäste anzusprechen“, weiß der Ortschef.

Trotz eines leichten Nächtigungsminus von 2,2 Prozent für Dezember bis Februar ist auch Annabergs Tourismuslady Katalin Burger positiv gestimmt: „Wir können mit der Wintersaison zufrieden sein, wenn man bedenkt, dass sich die Bettenanzahl im Vergleich zum Vorjahr um zehn Prozent reduziert hat. Dank der Nächtigungssteigerungen in den restlichen Beherbergungsbetrieben hält sich der Rückgang in Grenzen.“ Negativ beeinflusst hätten die Nächtigungszahlen unter anderem zwei Betriebsschließungen mit insgesamt 72 Betten, so Burger.