Zehn Prozent weniger Besucher bei den Annaberger Liften, empfindliche Einbußen auch auf der Mitterbacher Gemeindealpe: Die Bilanz der Wintersaison 2015/2016 war im Vergleich zum Vorjahr wegen der Wettermisere alles andere als rosig.

Das soll sich heuer ändern: Die zwei großen Liftbetriebe im Bezirk wollen wieder zulegen. „Vergangenes Jahr hatten wir 72.000 Ersteintritte. Bei entsprechender Schneelage, also bereits Skibetrieb in den Weihnachtsferien, erwarten wir heuer rund 80.000 Ersteintritte“, bestätigt Annabergs Lifte-Chef Karl Weber. Den soeben beendeten Abbau der Pfarrboden-Lifte soll der Ausbau des Skizentrums Reidl kompensieren.

Viele Neuerungen im Skigebiet

„Die neue Renn- und Trainingspiste im Bereich Söllnreith mit einer Gesamtlänge von etwa 1.000 Metern sowie Installation neuer Start- und Zielbereiche steht vor der Fertigstellung. Außerdem wurde die Piste Almboden verbreitert, um eine noch bessere Aufteilung für Trainings- beziehungsweise Renn- und Publikumsskilauf bieten zu können“, schildert Weber. Neu ist im Annaberger Ski-Eldorado auch eine Übungsloipe mit Obstacles, also Hindernissen, im Bereich des Anna-Landes. Das zuletzt sehr gut angenommene Flutlichtrodeln gibt es auch in der kommenden Saison wieder. Und zwar jeden Samstag von 17 bis 19 Uhr beim Förderband Reidl.

Wie die benachbarte Gemeindealpe wollen die Annaberger Lifte — bei entsprechender Schneelage — am 8. Dezember die Wintersaison einläuten. Übrigens mit minimal erhöhten Tarifen, im Ski-Verbund Annaberg, Gemeindealpe, Bürgeralpe und Puchenstuben wurden die Kartenpreise um rund zwei Prozent angehoben.

Neu auf der Mitterbacher Gemeindealpe ist die Adaptierung des Lift-Parkplatzes. Ein Grünstreifen zur Abgrenzung des Parkplatzes von der Straße und ein Fahrbahnteiler an der L 170 sollen mehr Sicherheit bringen.

Als Investitionskosten für die Gestaltung des Ankunftsbereiches und des Lift-Parkplatzes in enger Zusammenarbeit mit der Straßenverwaltung nennt die landeseigene NÖVOG rund 260.000 Euro.

Auf ein konkretes Saisonziel will sich der Betreiber nicht festlegen. Nur so viel: „Wir hoffen auf eine gute Schneelage und damit einhergehend eine höhere Anzahl an Besuchern. Da es aber so schneeabhängig ist, können wir das nicht prognostizieren“, heißt es auf NÖN-Anfrage seitens der NÖVOG.

Mitterbacher Hotellerie: „Schlechter geht nicht“

Für die Mitterbacher Hotellerie könne in diesem Winter das Motto nur lauten: „Schlechter wie letzte Saison geht nicht mehr“, bestätigt Tourismusobmann Ernst Zuser. Da wurden von Jänner bis März 2016 im Vergleich zu 2015 5,5 Prozent weniger Nächtigungen verbucht.

Zuser stellt zur aktuellen Buchungslage fest: „Das Stammklientel kommt wieder.“ In puncto Neubuchungen sei aber noch reichlich Luft nach oben, da müsse erst der Winter richtig Einzug halten, meint der Tourismuschef.