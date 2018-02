Ausreichend Schnee, überwiegend schönes Wetter: Dieser Mix, der den Skigebieten bereits in den Weihnachtsferien Spitzenzahlen beschert hat, fand in den Semesterferien seine Fortsetzung. Bei den Annaberger Reidl-Liften wurden über 17.000 Besucher gezählt. „Das sind um fünf Prozent mehr als 2017“, rechnet Lifte-Geschäftsführer Karl Weber zufrieden vor.

Gemeindealpe bisher bei über 32.000 Gästen

Insgesamt liegt Annaberg seit dem Saisonstart am 8. Dezember schon bei über 70.000 Besuchern. „Wir sind daher optimistisch, zumindest die 90.000 Gäste aus der Vorsaison zu erreichen“, erklärt Weber. Bewährt habe sich der „Anna-Park FunCross“. Durch das neue Freestyle-Areal würde man jetzt „noch mehr Jugendliche ansprechen“, bestätigt der Annaberger Lifte-Chef.

„Wir sind optimistisch, zumindest die 90.000 Gäste aus der Vorsaison zu erreichen“, so Lifte-Chef Karl Weber. | NOEN, privat

Super Zahlen für diese Wintersaison kündigen sich auch auf der benachbarten Mitterbacher Gemeindealpe an, die den Lift-Betrieb für Skifahrer wie Annaberg bis zum 18. März aufrechterhalten halten will: In den Semesterferien wurden 8.540 Gäste gezählt, das sind im Vergleich zu 2017 um 360 Besucher (4,4 Prozent) mehr. In der gesamten Wintersaison stehen inklusive 12. Februar 32.900 Gäste zu Buche. Das bedeutet ein Plus gegenüber dem Vorjahr von 4.000 Besuchern oder 13,8 Prozent.

Lob kommt für die NÖVOG als Betreiber von Bürgermeister Alfred Hinterecker: „Es gibt nur beste Rückmeldungen für Pisten, Personal und Betrieb der Gemeindealpe.“ NÖVOG-Geschäftsführer Gerhard Stindl analysiert: „Die perfekte Präparierung der Pisten und die damit einhergehenden ausgezeichneten Sicherheitsbedingungen werden von unseren Gästen sehr geschätzt und anerkannt. Im Vorjahr wurde die Bergbahnen Mitterbach GmbH zudem als sauberster und freundlichster Liftbetrieb des östlichen Alpenraums ausgezeichnet. Besonders hervorgehoben wurde dabei die Freundlichkeit unseres Personals.“

„Spezielle Angebote für die Zwischensaison werden erforderlich sein, um weitere Steigerungen bei den Nächtigungen herbeiführen zu können.“ Ortschef Alfred Hinterecker

Darüber hinaus sei bei den Gästezahlen deutlich spürbar, dass die in den vergangenen Jahren durchgeführte Neuausrichtung als Sportberg zu greifen beginne. Landesrat Karl Wilfing ergänzt: „Der lange Weg von der Übernahme der Bergbahnen durch das Land Niederösterreich hat sich für die Region nachhaltig ausgezahlt. Die Gemeindealpe ist heute ein echter Publikumsmagnet, der auch private Investoren in die Region geholt hat.“

Die Hotellerie in den Skigebieten des Bezirkes steuert ebenfalls auf Spitzenwerte zu. Tourismuslady Katalin Burger meldet in Annaberg für Dezember ein Nächtigungsplus von 13,8 Prozent und für Jänner ein Mini-Minus von 1,3 Prozent (siehe Grafik). Die Buchungslage für den restlichen Winter schaue „sehr, sehr gut“ aus, berichtet Burger. Womit sie für die Gemeinde mit ihren 691 Gästebetten für die Wintersaison 2017/2018 in Summe einen spürbaren Nächtigungsanstieg erwartet.

Schwächerer Jänner nach super Dezember

Ähnlich gelagert ist die Situation in Mitterbach. „Im Dezember hatten wir bei den Nächtigungen über 80 Prozent Steigerung“, freut sich Ortschef Hinterecker. Das nur schwache Jänner-Plus von 2,1

Prozent führt der Bürgermeister nur zum Teil auf das schönere Wetter im Vorjahr zurück: „Ein gewisses Jänner-Loch gibt es.“ Hier gelte es, den Hebel anzusetzen, meint Hinterecker: „Spezielle Angebote für die Zwischensaison werden erforderlich sein, um weitere Steigerungen bei den Nächtigungen herbeiführen zu können.“ In der Endabrechnung erwartet Hinterecker heuer ein Plus zur vergangenen Wintersaison — nicht zuletzt wegen des neuen Hotels Mitterbach, das mit seinen 76 Betten erstmals voll in der örtlichen Nächtigungsbilanz zu tragen kommt.