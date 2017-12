Auf arbeitsintensive Monate blickt Bürgermeisterin Petra Zeh zurück. Den Höhepunkt bildeten die Veranstaltungen rund um das 800-Jahr-Jubiläum von Gemeinde und Pfarre. „Die Feiern waren sehr schön, davon kann man sich viel Positives mitnehmen“, meint Zeh.

„Pilger-Tourismus gehört im Sommer zu unseren wichtigsten Standbeinen“

Die Bürgermeisterin ist auch Pilgerbegleiterin und war bei der Begehung der Via Sacra von Wien nach Mariazell sowie des Wiener Wallfahrerweges mit dabei. „Alle Daten dazu hat Richard Meyer zusammengefasst“, dankt sie ihm für seine zeitaufwändige Arbeit. Als eine Folge der Überprüfung soll zur besseren Orientierung die Beschilderung im nächsten Jahr modernisiert werden. „Der Pilger-Tourismus gehört im Sommer zu unseren wichtigsten Standbeinen“, betont Zeh. Im Gegensatz zu anderen Teilabschnitten der Strecke bestünde in Annaberg kein Mangel an Quartieren.

Auf 2018 verschoben muss indes eine Sanierung auf der Via Sacra im Türnitzgraben an der Gemeindegrenze werden. Durch Steinschlag ist ein Steg gefährdet, die Ausweichroute führt rund 300 Meter die B 20 entlang. „Wegen der Beseitigung der Windwurf-Schäden nach dem Sturm geht sich das heuer nicht mehr aus“, weiß die Bürgermeisterin. Dass aus Witterungsgründen der Bau des neuen Beschneiungsteiches für die Lifte eingestellt wurde, nimmt sie gelassen. „Man muss diese Maßnahme nicht überhudeln, für die Skifahrer ist die Situation unverändert“, so Zeh.

Bezüglich der anlaufenden Wintersaison wurde von einer Arbeitsgemeinschaft, bestehend aus Liftgesellschaft, JUFA-Hotel und Gemeinde Annaberg, ein neues Loipenspurgerät angekauft. „Alternative Wintersportarten werden immer mehr nachgefragt, speziell von Schulen“, sagt sie über den Trend.