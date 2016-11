Bereit für die Wintersaison ist der Tirolerkogel. Das Annabergerhaus wurde 2015 neu gebaut, da die alte Schutzhütte nicht mehr sanierbar war. Dabei ist man völlig andere Wege gegangen, was Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung betrifft. So ist das Annabergerhaus die erste Schutzhütte des Österreichischen Alpenvereins (ÖAV), die eine frei bewitterte Brettsperrholzfassade aufweist.

Energieversorgung mit umweltfreundlichem Aspekt

„Mit Unterstützung durch eine namhafte Spende der Sektion Britannia des ÖAV haben wir auch bei der Energieversorgung auf höchstmögliche Umweltfreundlichkeit geachtet“, sagt der 1. Vorsitzende des Alpenverein-Gebirgsverein, Dieter Holzweber. So werden Strom und Wärme hauptsächlich von einer Photovoltaikanlage erzeugt, die bei Bedarf von einem mit Rapsöl betriebenen Blockheizkraftwerk unterstützt wird.

„Trotz des exponierten Standorts bieten wir höchstmöglichenKomfort und Qualität.“

Josef Schachinger, Pächter des Annabergerhauses

„Ein so besonderes, weithin beliebtes und stark frequentiertes Schutzhaus braucht einen erfahrenen Allrounder als Pächter“, ist Holzweber überzeugt. „Mit Josef Schachinger haben wir einen solchen Profi gefunden und sind sehr froh darüber.“ Gemeinsam wollen der Verein und der Annaberger Wirt vom gleichnamigen Gasthaus in der Sägemühle frische Akzente am Tirolerkogel setzen.

„Perfektes Service, ausgezeichnete Küche und Regionalität“

Nach der großen Eröffnungsfeier im heurigen Juni erfolgte die Bewirtschaftung durch den Alpenverein-Gebirgsverein selbst. Zeitgleich wurde aus den Pachtbewerbungen ausgewählt. „Perfektes Service, ausgezeichnete Küche und Regionalität“ hätten neben der Gastronomieerfahrung den Zuschlag ergeben, heißt es seitens des Alpenvereins.

Gästen wir Komfort und Qualität

„Das Annabergerhaus ist eine Schutzhütte der Kategorie 1 und wesentlicher Stützpunkt für Wanderer, Skitourengeher sowie Schneeschuhwanderer aus Wien und Niederösterreich und Nächtigungsziel für Weitwanderer, Pilger und Familien“, schildert Josef Schachinger.

„Trotz des exponierten Standorts bieten wir den zahlreichen Gästen höchstmöglichen Komfort und Qualität.“ Mit einer für die Sicherheit der Bergtouristen so wichtigen Hütte in eine erfolgreiche Zukunft starten zu können, freue ihn, gibt der Wirt die Marschrichtung vor.