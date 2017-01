Annaberg , TÃ¼rnitz

Feuerwehr barg herrenlosen Pkw auf B20 .

Am Mittwoch rückte die Feuerwehr Türnitz (Bezirk Lilienfeld) zu einer Pkw-Bergung Richtung Annaberg aus. Ein Fahrzeug war von der Straße abgekommen und hing seitlich in der Bachböschung. In dieser Jahreszeit ja nichts Unübliches, doch die Bergung hatte einen kuriosen Hintergrund...