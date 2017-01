Neben den Feierlichkeiten zum 800-Jahr-Jubiläum von Pfarre und Gemeinde soll 2017 in Annaberg auch die Umsetzung von Tourismusprojekten angegangen werden.

„Durch die Schließung des Liftes am Pfarrboden sind wir in die Pflicht genommen worden“, sagt Bürgermeisterin Petra Zeh. Wie ein Skibetrieb ohne die Pisten im unmittelbaren Ortsgebiet laufen kann, wird die heurige Wintersaison zeigen.

Mit der neu angelegten Strecke am Hennesteck und einem Shuttlebus für die Urlaubsgäste soll Annaberg als Skiort weiterhin attraktiv bleiben. Zukünftig will man sich vermehrt auch als Winterurlaubsort abseits der Skipisten positionieren. „Ebenso gilt es, den Sommertourismus und die Zwischensaison weiter zu entwickeln“, weiß Zeh.

Ausarbeitung vieler Ideen

Deshalb wurde von Gemeinde, Lift, JUFA und Gastro-Betriebe im Ort ein Projekt ,Umfeldentwicklung Annaberg‘ und ,Ortsentwicklung Annaberg-Ort‘ gestartet. Derzeit sei man laut Bürgermeisterin am Ausarbeiten vieler Ideen: „Winterwanderwege, Pilgertourismus, Urlaub am Bauernhof, Hollerprodukte, Sommerbetrieb der Lifte, um nur einige Vorhaben zu nennen“, so Zeh. Die Nächtigungszahlen lagen 2016 bei rund 60.000. Zeh: „Erfreulich dabei ist, dass im Sommer fast alle Betriebe eine Steigerung in der Gästestatistik erreicht haben.“