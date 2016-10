Nächste Runde im Konflikt: Alfred Stalzer und Martin Feistritzer, die beiden praktischen Ärzte in St. Veit, bestätigen, den positiven Bescheid der Bezirkshauptmannschaft Lilienfeld zur Errichtung einer öffentlichen Apotheke in St. Veit beim Landesverwaltungsgericht zu beeinspruchen. Damit steht fest: Die Eröffnung der Apotheke ist so lange auf Eis gelegt, bis die Richter ein Urteil fällen. Und das kann noch Monate dauern. „Zeit zu gewinnen“, nennt Mediziner Alfred Stalzer im NÖN-Gespräch auch als Hauptintention des rechtlichen Schrittes.

Causa Apotheke: Ortschef Gastegger wendet sich in einem Brief an Ministerin Oberhauser um Unterstützung. | NOEN, privat

Bürgermeister Johann Gastegger sieht den Gang zum Landesverwaltungsgericht durchwegs erfreut: „Natürlich begrüße ich den Einspruch unserer beiden Ärzte. Es geht ja schließlich um den Erhalt der beiden Ordinationen und damit auch um die zukünftige ärztliche Versorgung der Bevölkerung.“

Bürgermeister Johann Gastegger

Abgeschickt hat der Ortschef mittlerweile einen Brief an die zuständige Bundesministerin Sabine Oberhauser — mit der Bitte um Unterstützung. „Ich hoffe auf einen baldigen Termin. Der nächste Schritt ist die Besprechung im Ministerium. Parallel dazu werden wir versuchen, Kontakte zu anderen Gemeinden zu knüpfen. St. Veit ist ja kein Einzelfall“, gibt Johann Gastegger Einblick in das weitere Prozedere.

Ärztliche Versorgung in Gefahr?

Zur Erinnerung: Die beiden praktischen Ärzte im Ort, der gesamte örtliche Gemeinderat sowie 1.303 Personen, die eine Unterschriftenaktion gegen die Errichtung einer öffentlichen Apotheke in St. Veit unterstützt haben, sehen die ärztliche Versorgung in der 3.920-Seelen-Gemeinde gefährdet. Denn im Falle einer öffentlichen Apotheke müssten die Hausapotheken der Mediziner geschlossen werden. Das Praktizieren sei damit kaum bis nicht mehr rentabel.

Die Apothekerkammer dementiert diese Befürchtung übrigens und verweist darauf, dass die Eröffnung einer öffentlichen Apotheke zu einer deutlichen Verbesserung der Arzneimittelversorgung führen würde.