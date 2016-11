Die Oper kommt auf Bestreben von Karen De Pastel nach Lilienfeld zurück.

Am Sonntag, 20. November, steht um 19 Uhr im Dormitorium „Die Hochzeit des Figaro“ von Wolfgang Amadeus Mozart am Programzettel. Das Ensemble um Werner Hackl, der in gewohnter Weise auch das Künstlerorchester Wien/Lilienfeld leitet, bereitet sich schon eifrig vor. Das Werk wird leicht gekürzt gezeigt. „Das Besondere an der Lilienfelder Fassung ist, dass die sonst gesungenen italienischen Rezitative auf Deutsch gesprochen werden. Somit kann das Publikum der Handlung besser folgen“, verrät Hackl.

Monika Medek, welche schon öfter in Lilienfeld aufgetreten ist, singt den Cherubino. Dabei ist die Herausforderung, eine Hosenrolle, also einen Mann, zu verkörpern, der dann noch in Frauenkleider schlüpft.

Kaoko Amano (Susanna) und Florian Pejrimovsky (Figaro) sind das junge Paar, das alle Hürden überwindet, um zur Hochzeit zu gelangen. „Diese heitere Oper, früher ,Opera buffa‘ genannt, beinhaltet alles, was man erwartet: Liebe, Eifersucht, Verwechslungen und ein Happy End“, sagt der Hohenberger Pejrimovsky, der auch den Stiftschor leitet. Als Graf wirkt Alexander Znamenskiy mit, Gräfin ist Claudia Franner.

Vorverkaufskarten sind in der Stiftspforte Lilienfeld unter 02762/5242011, bei der Raiffeisenbank Lilienfeld, 02762/52390, und im Modehaus Haselmayer Lilienfeld, 02762/52315, erhältlich. Eine Sitzplatzreservierung ist unter 0676/3223043 möglich.