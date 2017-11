151 Gemeinden aus allen Bezirken Niederösterreichs haben eingereicht. Nun hat die Kultur.Region.Niederösterreich die kulturfreundlichsten Gemeinden des Landes bekannt gegeben. Unter den Preisträgern, denen am 12. Jänner die Auszeichnung überreicht werden soll, ist die Stadt Lilienfeld. Bewertet wurden die Bandbreite des Kulturangebots, besonders herausragende Kulturinitiativen sowie die Unterstützung der Kulturschaffenden durch die Gemeinde.

„Wir sind in der glücklichen Lage, viele kreative Leute zu haben“, so Thomas Gravogl. | NOEN, privat

Kultur-Stadtrat Thomas Gravogl freut sich über die Auszeichnung: „Das ist ein Zeichen, dass wir auf einem guten Weg sind und ein Verdienst der Kulturschaffenden.“

Lilienfeld sei in der glücklichen Lage, „viele kreative Leute zu haben, die viel veranstalten“, so Gravogl. Die Bandbreite, die in Zusammenarbeit zwischen Stift und Gemeinde angeboten werden könne, sei groß, zeigt sich der Kultur-Stadtrat zufrieden. Als Beispiele nennt Gravogl die vielfältige Palette an musikalischen Veranstaltungen im Stift mit Karen De Pastel und Michael Poglitsch an der Spitze.

Gymnasium hat sich auch im Kulturbereich verdient gemacht

Mit den von Motiram Thakur beim Salettl organisierten Konzerten könne zudem eine weitere musikalische Schiene bedient werden. Zusätzliche kulturelle Aushängeschilder der Bezirkshauptstadt seien die Ausstellung Mitteleuropa-Zyklus oder die Aufführungen der Theatergruppe Lilienfeld. Und: „Das Gymnasium hat sich auch im Kulturbereich verdient gemacht“, ergänzt Gravogl.

Seitens der Gemeinde gibt es für Kulturinitiativen in Lilienfeld sowohl finanzielle als auch organisatorische Unterstützung. Gewürdigt werden herausragende Leistungen von der Stadt mit dem Kulturpreis, der heuer an das BG/BRG Lilienfeld ging.