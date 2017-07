Zur aktuellen Großbaustelle beim Kreisverkehr in Traisen an der Schnittstelle von B 20 und B 18 gesellt sich in Bälde wenige Kilometer entfernt die nächste. Am Montag, 17. Juli, ist der Startschuss zur Generalerneuerung der B 20 in Lilienfeld vorgesehen.

Die Arbeiten um rund 1,2 Millionen Euro, die zur Gänze vom Land Niederösterreich getragen werden, sollen bis zum 11. August abgeschlossen sein. Saniert wird zwischen der Kreuzung B 20/Finanzamt und der Kreuzung B 20/Annagasse in drei Abschnitten auf einer Gesamtlänge von rund 2,2 Kilometern.

Sicherheit soll verbessert werden

Um Behinderungen weitgehend zu vermeiden, soll das Gros der Arbeiten unter halbseitiger Verkehrsführung mit Ampel- beziehungsweise Personenregelung in den Nachtstunden von 18 Uhr bis 6 Uhr durchgeführt werden. Tagsüber ist eine 30-km/h-Beschränkung geplant. Lilienfelds Bürgermeister Wolfgang Labenbacher freut sich: „Wenn die Spurrinnen verschwinden, wird die Sicherheit verbessert. Und für die Bevölkerung wird es leiser.“

Bei den Bauarbeiten handelt es sich um die letzten Abschnitte der Fahrbahnerneuerung der B 20 im Bereich Lilienfeld-Traisen. Bereits im Vorjahr war die stark frequentierte Straße zwischen der Kreuzung B 20/Kulmhofweg/Albert-Schweitzer-Gasse in Traisen und der Kreuzung beim Landesklinikum Lilienfeld ebenfalls bereits streckenweise saniert worden. Damals betrug die Gesamtlänge 2,3 Kilometer, der Kostenaufwand — wie auch diesmal — an die 1,2 Millionen Euro.