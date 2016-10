Eigentlich ist sie soziale Betriebs- und Dorfhelferin, doch derzeit flimmert sie als ATV-Star über die Bühne: Katharina Zöchling aus Rohrbach.

„Geplant war das ja eigentlich ursprünglich nicht“, berichtet sie im NÖN-Gespräch. „Ich bin durch meine Schwester und eine Freundin darauf aufmerksam geworden. Die beiden haben den jungen Landwirten gesehen und gemeint: ,Der passt gut zu Dir!‘“, erzählt die 19-Jährige, die von einer Rohrbacher Landwirteschaft abstammt und die landwirtschaftliche Fachschule Sooß absolviert hat. Mittlerweile steht sie eben als soziale Betriebs- und Dorfhelferin voll im Leben. Zuletzt hat sie auf einem Betrieb in Altenmarkt/Triesting gearbeitet. Über das Land Niederösterreich wird sie immer zu jenen Höfen eingeteilt, wo gerade ihre Arbeitsleistung und ihr Fachwissen von Nöten ist.

Doch jetzt gab es einmal für die Dreharbeiten ein paar Arbeitsunterbrechungen, denn als sie sich nach dem Wink mit dem Zaunpfahl ihrer Schwester und Freundin Bauer Lorenz aus der Steiermark näher ansah, war es für sie klar: „Da mach‘ ich mit!“.

„Zuerst wollten es weder meine Freundinnen noch meine Familie glauben, doch ich habe mich spontan angemeldet und wurde ausgewählt“, erzählt sie.

Kein Zickenkrieg unter den Teilnehmerinnen

Die Dreharbeiten zu „Bauer sucht Frau“ fanden im Juli statt. „Das war echt lustig. Das Kamerateam war voll nett und ich habe mich mit den anderen Mädels von Anfang an gut verstanden“, schildert sie weiter. Was sie auch begrüßt ist, „dass es, unter allen Teilnehmerinnen keinen Zickenkrieg gab.“

„Zuerst wurde“, schildert sie, „das Vorstellungsvideo gedreht, dann die weiteren Folgen.“ Im November finden wieder Dreharbeiten statt, dann wird das Finale ausgestrahlt, wie nun alles ausgegangen ist.

Und entspricht Lorenz nun Katharinas Vorstellungen? „Er ist echt sympathisch. Wir haben am Lagerfeuer getratscht. Er kommt auch in der Realität so rüber, wie er sich in der Vorstellung präsentiert hat“, lächelt sie.