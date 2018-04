Die Mariazeller Bergwelle steht für Musikgenuss auf der höchstgelegenen Seebühne Österreichs. Unter freiem Himmel präsentieren Stars aus Schlager, Volksmusik, Austropop, Operette und Musical auf der Bürgeralpe ihre spektakulären Live-Shows vor der einzigartigen Bergkulisse des Mariazellerlandes.

Volles Programm bei Mariazeller Bergwelle

Bei der zwölften Ausgabe vom 19. Juli bis 17. August stellen sich wieder bekannte Gesichter ein. In der Programmvorschau finden sich bereits Termine mit „Die Seer“ am Donnerstag, 19. Juli, und Freitag, 20. Juli, jeweils um 20 Uhr. „Die Nacht der Musicals“ ist am Freitag, 27. Juli, um 20 Uhr vorgesehen. „Wolkenlos und Wir4 präsentieren STS meets Austria 3“, heißt es am Freitag, 10. August, um 19 Uhr. Der „Abend der Blasmusik“ mit Vlado Kumpan und Blechhauf´n XXL findet am Mittwoch, 15. August, um ebenfalls 19 Uhr statt. Die Edlseer, die Paldauer und das Nockalm Quintett spielen am Freitag, 17. August, 19 Uhr, auf.

Die Edlseer bilden mit ihrem Jubiläumsfest „25 Jahre Edlseer“ von Freitag, 6., bis Sonntag, 8. Juli, auch die größte Veranstaltung im Rahmen der Stadterhebungsfeierlichkeiten. Beginn ist mit einer dreitägigen Fußwallfahrt von Birkfeld nach Mariazell, gefolgt von einem großen Edlseerfest mit Fanwanderung und als Abschluss gibt es einen Radio-Frühschoppen.

Laser-Wassershow als Höhepunkt

Höhepunkt im Anschluss an jede Veranstaltung der Bergwelle ist übrigens die Laser-Wassershow, bei welcher bis zu 40 Meter hohe beleuchtete Fontänen zum Takt der Musik tanzen. Erreichbar ist die auf 1.267 Meter gelegene Seebühne bei der Arche des Waldes am Mariazeller Hausberg mit der Panorama-Seilbahn, deren Talstation sich in unmittelbarer Nähe zur berühmten Mariazeller Basilika im Ortszentrum befindet.

Seit der Gründung der Bergwelle im Jahr 2006 traten Künstler wie Andreas Gabalier, Nik P., Papermoon, Rainhard Fendrich, Viktor Gernot, Wolfgang Ambros und viele andere mehr in viel umjubelten Konzerten auf der Mariazeller Bürgeralpe auf.