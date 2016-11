„Die Angeklagte wollte nur den letzten Willen der Verstorbenen erfüllen. Sie wollte nicht, dass ihre Familie erbt. Es hat ein besonderes Vertrauensverhältnis zur Angeklagten bestanden, sie war die Einzige, die sich um die Frau gekümmert hat“, sagt Verteidiger Anton Hintermeier vor einem Schöffensenat. Fünf Sparbücher einer 76-Jährigen soll seine Mandantin, eine Mitarbeiterin (54) einer Betreuungseinrichtung, eingesackt haben. 56.000 Euro behob sie, als die Pensionistin im Krankenhaus im Sterben lag.

Schweren Betrug und Urkundenunterdrückung gesteht die Angeklagte im Prozess am Landesgericht St. Pölten nicht. Einen Teil des Geldes habe ihr die 76-Jährige geschenkt, den Rest hätte sie, so der Wille der Pensionistin, wohltätigen Zwecken spenden sollen, erklärt sie. Ins schiefe Licht geriet sie alsbald.

„Die Grimm’schen Märchen sind im Vergleich zur Verantwortung der Angeklagten ein nüchterner Tatsachenbericht.“

Opferanwalt Alfred Schneider

Misstrauisch wurde nach Testamentseröffnung der rechtmäßige Erbe. „Ich wusste, dass meine Tante Sparbücher besessen hatte, und habe bemerkt, dass das Geld weg war“, erzählt er vor den Richtern.

Als er die Wohnung der Verstorbenen in der Betreuungseinrichtung räumen wollte, traf er dort die Angeklagte an. „Die Tür war offen, sie hat Kleider eingepackt. Ich war überrascht, dass sie zu der Wohnung einen Schlüssel hatte. Ich habe gemerkt, dass da etwas nicht stimmt, und ihr gesagt, dass ich Anzeige erstatten werde“, so der Erbe. Und er betont: „Das Verhältnis zu meiner Tante war ein sehr gutes.“

Misstrauen wurde bestätigt

Vor Ermittlern bestritt die Angeklagte zuerst alles und erzählte von Schenkung, als Sparbücher der Verstorbenen in einem Aktenschredder entdeckt wurden. 40.000 Euro fanden Kriminalisten dann unter der Matratze der 54-Jährigen.

Opferanwalt Alfred Schneider ist von der Schuld der 54-Jährigen überzeugt. „Die Grimm’schen Märchen sind im Vergleich zur Verantwortung der Angeklagten ein nüchterner Tatsachenbericht. Ihre Verantwortung ist ein ständiges Hin- und Herlavieren und Lügen“, sagt der Rechtsanwalt und spricht von enormer krimineller Energie der Angeklagten.

Strafe fordert auch der Staatsanwalt. „Nach meiner Ansicht ist die Version der 54-Jährigen nur eine reine Schutzbehauptung. Weil es anonyme Losungswortsparbücher waren, hat sie gedacht, es komme auf die Malversationen niemand darauf“, meint der Ankläger.

Angeklagte bittet um Bedenkzeit

Für die bislang Unbescholtene setzt es 15 Monate auf Bewährung. Den Schaden muss sie wiedergutmachen und knapp 17.000 Euro Verfall an den Staat berappen. Rechtskräftig ist das Urteil nicht, die Angeklagte erbittet Bedenkzeit.

Der Richter begründet seine Entscheidung: „Die Version der Angeklagten ist in einer Gesamtbetrachtung unglaubwürdig. Drei Mal wurde sie von Polizisten einvernommen, hat immer nur zugegeben, was nicht zu leugnen war. Und um die Sparbücher bei drei Banken aufzulösen, ist sie einen erheblichen Weg gefahren. Warum sie das gemacht hat, kann sie nicht erklären.“